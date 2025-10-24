Kongsberg Gruppen bekrefter at en leveranse fra 2024 ble stanset i samarbeid med PST. Frederik Ringnes / NTB

– Vi er blitt kjent med, gjennom et oppslag på NRK, at PST varsler at de igangsetter en etterforskning av Kongsberg Discovery. Vi har etablert kontakt med PST og vil samarbeide og svare på de spørsmål de har, skriver kommunikasjonsdirektør Ronny Lie i Kongsberg Gruppen i en epost til NTB.

PST bekreftet tidligere fredag at de har besluttet å iverksette etterforskning av Kongsberg Discovery for brudd på eksportkontrollregelverket.

– Hadde eksportlisens fra UD

Det skjer etter at NRK torsdag publiserte en sak hvor NRKs journalister sammen med internasjonale kolleger har avslørt at den statseide Kongsberg Gruppen, Norges største våpenprodusent, har solgt teknologi som har havnet i Russland.

I mer enn ti år har datterselskapets kunde videresolgt avansert undervannsteknologi fra Norge og Vesten til Russland, ifølge NRK.

– De to salgene som omtales i NRK-saken fra 2015 og 2018, med en delbetaling i 2019, skjedde med eksportlisens fra Utenriksdepartementet og signert sluttbrukererklæring fra kunde der dette var påkrevd, skriver Lie.

Stanset salg i 2024

I 2024 grep PST inn og stanset et salg, ifølge NRK. Kongsberg Gruppen bekrefter opplysningene.

– Når det gjelder saken NRK nevner fra 2024, ble denne leveransen stoppet i samarbeid med PST. Varene ble ikke levert, skriver Lie.

NTB har også bedt Forsvarsdepartementet om kommentar, men pressevakt Frank Lynum skriver at departementet ikke vil kommentere saken fordi den er under etterforskning.

Tidlig fase i etterforskningen

Kongsberg Gruppen er den største våpenprodusenten i Norge, og den maritime avdelingen lager også forsvarsteknologi for Nato. Kongsberg har skrevet til NRK at de har fulgt regelverket, og at deres leveranser ble levert i henhold til daværende eksportregelverk.

Politiadvokat Thomas Blom presiserer at de er helt i innledningen av etterforskningen, men sier det er lite ønskelig at norsk strategisk utstyr havner på avveie og i Russland.

– Det tror jeg alle skjønner. Og i dagens geopolitiske situasjon så er det mer kritisk enn det var i 2015. Men det er derfor vi har eksportkontrollregelverket, og det er det vi skal etterforske, sier Blom.