Kongen vitset om «Rebel Royals»-filmen

Kong Harald var i et spøkefullt humør da han innledet sin tale. Terje Bendiksby / NTB

– Vi har registrert en viss oppmerksomhet rundt en film i høst, innledet kongen om dokumentarfilmen «Rebel Royals: An Unlikely Love Story».

Kongen har selv blitt konfrontert med uttalelser prinsesse Märtha Louise og ektemannen Durek Verrett framsatte i filmen. Det ble også oppsving i debatten om Märtha Louises prinsessetittel.

Men kongen lot seg ikke vippe av pinnen av rabalderet.

– Vi har vurdert en oppfølger, og synes kanskje at «Kongen minutt for minutt» er den beste ideen så langt. Jeg kan ikke love at den blir svært rebelsk, men tror likevel den kan nå mange, siden den også kan fungere lett søvndyssende, fortsatte han.

Annonse

Serverte elg fra Sikkilsdalen

Kongen og dronningen ønsket torsdag stortingsrepresentantene velkommen til høytidelig middag på Slottet. Middagen har vært en tradisjon siden 1906.

– Heldigvis er det ikke bare oss to som har invitert siden den gang, selv om vi begynner å trekke på årene, spøkte den 88 år gamle kongen.

I år var Store Spisesal på Slottet dekket til 206 personer. Kongehuset skriver at måltidet starter med potetlompe med røkt ørret, etterfulgt av norsk wagyu. Til hovedrett er det elg fra Sikkilsdalen. Desserten er kortreist med villplomme fra Bygdøy kongsgård og surdeigsis.

Annonse

Spøkefullt stikk om forsnakkelse

Både nye og kjente ansikter var å se på slottsmiddagen. Nesten halve Stortinget – 84 av 169 representanter – har tatt sete på Stortinget for første gang etter valget i høst. Kongen gratulerte alle med vel gjennomført stortingsvalg.

– Vi registrerer imidlertid at det i valgets hete kan oppstå forvirring om hva man identifiserer seg som – som statsminister eller finansminister? sa kongen med et blittelite stikk til Jens Stoltenbergs forsnakkelse dagen etter valget.

– Dette har vi full forståelse for. Her i huset er takhøyden stor, la kong Harald raust til.

Annonse

Skremt over angrep på demokratiet

Selv om kongen fant rom for flere lune vitser i en lett og ledig tale, viet han også en del tid på å snakke om mer alvorlige temaer, særlig hvordan demokratiet er en grunnpilar i det norske samfunnet.

Demokratiet er kanskje ikke perfekt, som det meste annet i livet, slo kong Harald lakonisk fast.

– Likevel er det nesten litt uvirkelig – ja, skremmende – for oss som lever i det norske folkestyret at demokratiet som styreform ser ut til å bli undergravet og mister tilslutning, verden over, fortsatte han.

Annonse

I et kraftfullt innlegg understreket han at vi i Norge – uansett om man er uenige om det meste – kan være enige om at vi ønsker et demokratisk styresett.

– Vi ønsker at makten skal utgå fra folket, og at alle borgerne skal være like for loven.

– Vi mener at alle skal kunne ytre seg uten frykt – innen rettsstatens rammer, og den frie pressen skal kunne sikre åpenhet og kontroll med de av oss som har makt og posisjoner. Flertallet skal styre, men minoriteters rettigheter skal beskyttes, sa kong Harald

Nok en Netflix-vits

Annonse

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) takket kongen for en varmende tale. Også han fant rom for å tulle med stortingsrepresentantene, og foreslo barnemeny for de unge, kebab for de flerkulturelle og pølse og pommes frites for de erkenorske på slottsmiddagen.

Gharahkhani så også potensial for en mulig oppfølger til Netflix-dokumentaren: «Parliamentarian Rebels» med Sylvi Listhaug og Trygve Slagsvold Vedum i hovedrollene.

– I filmen viser det seg at Trygve egentlig er fra en annen planet, DISTRIKTS-Norge. Mens Sylvi er fordomsfri og inkluderende. Det er en ekte kjærlighetshistorie, som vil gi oss enda mer tro på styrken i demokratiet vårt, sa han.

Da forsamlingen reagerte litt nølende med spredt latter på vitsen, utbrøt Gharahkhani:

Annonse

– Er det ikke vakkert? Trygve lo, i hvert fall!

Ga uttrykk for folkets støtte

Gharahkhani kom ikke utenom å nevne den siste ukens store snakkis: Valgkamptabben til Ap og forhandlingsbråket som fulgte. Det er sendt ut pressemelding fra regjeringen, erklærte han:

– Det er ikke riktig at regjeringen vil ha gratis ferge i hele landet. Regjeringen innfører gratis ferge i hele Innlandet! Dersom resultatene er gode, står resten av landet for tur.

Annonse

I den muntre talen brukte stortingspresidenten også tid på å hedre kongeparet og videreformidle folkets støtte i en vanskelig tid.

Dere har alltid vært der for oss, både i gode og vanskelige tider, understreket han, og beskrev kongeparet som bærere av toleranse og fellesskap.

– Jeg håper og tror Deres Majesteter også merker at i vanskeligere tider for kongefamilien, har dere folkets varme og støtte i ryggen, sa Gharahkhani til bifallende applaus fra stortingsrepresentantene før han utbrakte skål for kongen og fedrelandet.

Dronning Sonja og Kong Harald på vei inn til stortingsmiddagen på Slottet. Kong Harald og dronning Sonja holder middag for stortingsrepresentantene på slottet. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit vil også være til stede. Terje Bendiksby / NTB

Kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon på vei inn til stortingsmiddagen på Slottet. Terje Bendiksby / NTB

Stortingspresident Masud Gharahkhani spøkte med Aps valgkamptabbe i talen. Terje Bendiksby / NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre på vei inn til stortingsmiddagen. Terje Bendiksby / NTB

Finansminister Jens Stoltenberg måtte tåle at kongen vitset med hans forsnakkelse. Terje Bendiksby / NTB