Kongen i stortingstalen: – Sammen skal vi føre Norge trygt gjennom urolige tider

Kong Harald under den høytidelige åpningen av det 170. Storting. Lørdagens åpning var kongens 61., og ingen har trolig deltatt på flere. Terje Pedersen / NTB / POOL

– En urolig verden påvirker norsk økonomi. Handelskonflikter påvirker næringslivet. Og prisveksten påvirker folks lommebok, sa kongen i trontalen, som han framførte på vegne av regjeringen.

Det var stappfullt i stortingssalen under den høytidelige åpningen lørdag. Samtlige av de 169 representantene hadde tatt på seg den fineste dressen eller bunaden. 84 av dem er nye.

Kongen understreket i talen at regjeringen møter uroen med trygg styring.

– Målet er å skape trygghet for fremtiden.

Trakk fram skole og kriminalitet

Kongen advarte mot økende kriminalitet og sa at trusselen fra organisert kriminalitet i Europa aldri har vært større.

– Det er flere på jobb i politiet for å bekjempe kriminalitet enn noen gang tidligere.

Kongen tok samtidig opp alvorlige utfordringer i skolen og pekte på at barn går to år lenger på skolen i dag enn i 1990, men at skoleresultatene likevel har gått tilbake de siste årene.

– En viktig årsak er at elevene leser for lite.

Kongen viste til at regjeringen vil gjennomføre et nasjonalt leseløft, der alle barn og unge i Norge skal lese minst ett kvarter hver dag.

– Det første læremiddelet barna får med hjem, skal være en bok – ikke en skjerm, sa han.

Flere store reformer

Kongen leste også opp fem reformer som regjeringen ønsker å gjennomføre i årene som kommer.

En skattekommisjon med mål om et mer effektivt skattesystem.

En kommunekommisjon som skal vurdere styring, ressursbruk og tjenester i kommunene.

Et helsereformutvalg som skal utrede nye modeller for organisering, styring og finansiering av helsetjenesten.

Ett fellesskoleutvalg som skal vurdere skolens rolle de neste 20 årene.

Ett politirolleutvalg som skal se på hvordan politiet kan løse samfunnsoppdraget mer effektivt.

– Et viktig bakteppe for reformene er at Norge mangler arbeidskraft. Det hindrer verdiskaping. Og det gir bemanningsutfordringer, blant annet i barnehage og eldreomsorg, sa kongen.

Støre-regjeringen har et uttalt mål om å få 150.000 flere i jobb innen 2030.

Positiv utvikling

Samtidig fremhevet kongen positiv utvikling i norsk økonomi. 162.000 flere har kommet i jobb de siste fire årene, sa han.

– Folk får nå bedre råd. Lønningene stiger mer enn prisene.

– Næringslivet i Norge går godt, med høy lønnsomhet og store investeringer. Eksporten har satt nye rekorder, sa kongen.

Krig, konflikt og klimaendringer setter sitt preg på verden, sa kongen, som trakk fram at Norge holder fast ved støtten til Ukraina.

Kongen avsluttet med å understreke viktigheten av samarbeid.

– Sammen skal vi føre Norge trygt gjennom urolige tider. Sammen skal vi fortsette å bygge og bevare et land med små forskjeller, høy tillit og sterke fellesskap, sa han før han erklærte Norges 170. storting for åpnet.

Dronning Sonja, kong Harald og kronprins Haakon under den høytidelige åpningen av det 170. Storting lørdag. Terje Pedersen / NTB / POOL