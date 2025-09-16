Kongehuset om Märtha- og Durek-dokumentaren: – Et brudd på avtalen

– Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrets medvirkning i produksjonen er et brudd på avtalen med kongehuset. Som vi har formidlet tidligere, har ikke kongehuset ønsket å bidra til denne produksjonen, svarer Slottets kommunikasjonssjef Guri Varpe i en epost til NTB.

Tirsdag slapp Netflix dokumentaren «Rebel Royals: An Unlikely Love Story» om prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett.

Märtha Louise og Verrett har gjennom manageren sin, Carina Scheele Carlsen, sagt at de selv ikke har produsert filmen, og at det er regissør Rebecca Chaiklin, sammen med Netflix, som står for den endelige redigeringen.

Videre sier paret at de erkjenner alvoret i situasjonen og viktigheten av å ivareta integriteten i avtalen med kongehuset, men at også de har rett til å fortelle sin historie.

Kongehuset har som sagt uttalt at de ikke ønsker å medvirke til filmen. I dokumentarfilmen blir kongefamilien omtalt prinsessen og Verrett flere ganger.

Nå varsler Slottet nye diskusjoner med paret.

– Alle mennesker bør ha rett til å fortelle sin historie. Det gjelder også for prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett. Samtidig ønsker Kongehuset et tydeligere skille mellom prinsesse Märtha Louise og Durek Verrets virksomhet, og Kongehuset. Det blir tema for samtalene vi skal ha i fortsettelsen, skriver Varpe i eposten.