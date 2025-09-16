Kongehusekspert: – På tide at kongen løser dette problemet

Oslo 20220120. TV 2 sin kongehusekspert, forfatter og historiker Trond Norén Isaksen i forbindelse med myndighetsdagen til prinsesse Ingrid Alexandra. Foto: Terje Pedersen / NTB

Norén Isaksen har ennå ikke sett filmen «Rebel Royals – An Unlikely Love Story», men kommenterer blant annet på bakgrunn at tittelen prinsesse brukes 30 ganger i den.

– Dette er mer kronprinsens problem enn kongens, hvis man skal se det store bildet, fordi prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett undergraver monarkiets integritet og dermed kronprinsen og prinsesse Ingrid Alexandras fremtidsutsikter. Det er ikke et problem de bør arve, men som kongen bør løse i sin regjeringstid.

I 2002 bestemte kongen at Märtha Louise skulle få lov til å bruke tittelen i kommersiell sammenheng.

– Da dreide det seg om høytlesning av eventyr, men han burde ha forstått at det kunne utvikle seg til andre ting, sier Norén Isaksen Ifølge ham hadde Märtha lov til å bruke prinsessetittelen kommersielt fram til 2019.

Annonse

– Da ble det bestemt at hun ikke kunne bruke tittelen kommersielt. Det ble ikke respektert, og i 2022 inngikk de den avtalen som spesifiserte hvordan tittelen ikke skulle brukes, samtidig som hun ga fra seg de veldig få offisielle oppgavene hun hadde. Den avtalen har blitt brutt mange ganger, første gang var 53 dager etter at den ble inngått. I forbindelse med bryllupet, som de solgte til et britisk ukeblad, ble den brutt systematisk.