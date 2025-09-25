Kong Harald etter «Rebel Royals»: – Prinsessetittelen er ikke et tema – foreløpig

Kong Harald besøkte WWF Verdens naturfond i forbindelse med at organisasjonen markerer sitt 55-årsjubileum i Norge. Her sammen med generalsekretær, Karoline Andaur. Foto: Javad Parsa / POOL / NTB

– Vi skal leve videre etter dette, sier kongen, som møtte pressen etter et besøk hos WWF Verdens naturfond torsdag.

Der fikk han blant annet spørsmål om hva som venter prinsesseparet etter Netflix-dokumentaren «Rebel Royals».

– Dette skal vi prøve å løse gjennom samtaler. Vi er enige om at det skal være et skille mellom deres virksomhet og vår virksomhet. Jeg tror de er mer på linje med oss enn det ser ut som, sier kong Harald.

På spørsmål om Märtha vil beholde sin prinsessetittel, svarer han:

– Prinsessetittelen er ikke et tema foreløpig.

– Andre må bedømme

Kongen har selv sett filmen.

– Men jeg tror at andre må bedømme innholdet i den, sier han.

Dokumentaren om Märtha Louise og Durek Verrett kom i forrige uke og har vakt sterke reaksjoner, både her hjemme og internasjonalt.

Slottet har sagt at parets involvering i dokumentaren er et brudd på avtalen deres med kongehuset.

I en uttalelse fra Märtha Louise og Durek Verrett heter det at de erkjenner alvoret i situasjonen og viktigheten av å ivareta integriteten i denne avtalen, men at også de har rett til å fortelle sin historie.

I dokumentaren anklager Verrett blant annet kongeparet for ikke å forstå hva rasisme er.

På jakt

Kong Harald innledet pressemøtet med å fortelle at han var på besøk på gamle tomter, og at han hadde hatt mye å gjøre med WWF under stiftelsen.

– Da var det 6–8 mennesker som gjorde det meste. I dag er det jo atskillig flere. Det er ikke til å kjenne igjen, og det er jo bra, sa kongen.

På spørsmål om hva kongen har for planer i høstferien, svarte han:

– Jeg skal på jakt.