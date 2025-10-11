Kong Harald er kongen av stortingsåpninger

Kong Harald, dronning Sonja og kronprins Haakon under den høytidelige åpningen av det 168. på Stortinget i 2023. Foto: Terje Pedersen / NTB / POOL

Siden demokratiet ble innført i Norge i 1814, har det vært 170. Storting. Kong Harald har vært til stede under åpningen av over en tredel av dem.

Lørdag er han på plass for 61. gang. Det er etter alt å dømme rekord for stortingsåpninger.

NTB har hentet inn tall fra Kongehuset og Stortinget for hvor mange ganger kong Harald, hans far kong Olav og hans bestefar kong Haakon var til stede under åpningen av Stortinget.

Kong Olav var med på åpningen 58 ganger i løpet av sitt liv.

Leser tale

Den høytidelige åpningen skjer hver høst i Stortinget. Kongen kjører de drøye 800 meterne fra Slottet til Stortinget for å erklære at et nytt stortingsår er i gang.

Tradisjonen tro leser han også opp den såkalte trontalen, som regjeringen har skrevet for ham.

– Jeg ber Gud velsigne Stortingets arbeid, avsluttes alltid talen.

Talen er en slags politisk programerklæring som skal peke ut retningen for regjeringens politikk i den neste stortingsperioden.

Det er alltid kongen som leser trontalen, men både dronningen og kronprinsen pleier å være til stede.

Passerer kong Olav

Kong Olav holdt trontalen 34 ganger. Først som kronprinsregent i 1956 og 1957, og deretter som konge hvert år fram til 1989.

Lørdag går kong Harald forbi ham i antall trontaler, når han holder talen for 35. gang.

Den første holdt han som kronprins i 1990 da faren, kong Olav, var sykmeldt. Siden har han holdt talen hvert år, med unntak av koronaåret 2020, da han var syk og kronprins Haakon steppet inn.

Flest trontaler er det imidlertid kong Haakon som har holdt, med 45 totalt. Han holdt talen hvert år i perioden 1906-1955, med unntak av krigsårene 1940-1944, da det ikke var Storting.

Lang tradisjon

Prosedyrene rundt åpningen av Stortinget har sine røtter tilbake til valget av Kong Christian Frederik på Eidsvoll i 1814.

– Kongen ble der eskortert av betrodde embetsmenn, og dette er videreført ved at regjeringen i dag inviterer en rekke sivile og militære embetsmenn til å delta i embetsmannsprosesjonen, skriver kongehuset.

Under unionen med Sverige, var det ikke alltid kongen eller kronprinsen som gjennomførte åpningen av Stortinget. I stedet ble det gjort av stattholderen, kongens representant i Norge.

– Mellom 1815 til 1905 foretok kongen selv åpningen av Stortinget 23 ganger, mens Kronprinsregenten sto for høytideligheten ved fem anledninger, opplyser kongehuset.

Når stortinget åpnes lørdag blir det det 170. storting. De første årene etter 1814 møttes Stortinget ikke årlig, og derfor har det vært færre ordentlige storting enn det er år siden den gang.

Derfor har altså kongen også vært til stede ved åpningen av over én tredel av alle storting i norgeshistorien.

Rekord-konge

Siden det er umulig å ha oversikt over alle personer som har befunnet seg inne i stortingssalen gjennom alle storting i historien, er det vanskelig å slå helt fast at kong Harald har vært der ved flest åpninger.

Men ingen stortingsrepresentant har vært valgt inn i en så lang periode, ingen statsråd har sittet så lenge, og trolig har ingen ansatte på Stortinget eller embetsmenn vært til stede like mange ganger.

Derfor våger vi oss til å konkludere med at kong Harald er kongen av stortingsåpninger!

Blant dagens stortingsrepresentanter er det Erna Solberg som har sittet lengst, 36 år denne høsten.

Åpningen følger noen faste prosedyrer som har vært like i årevis. Ole Berg-Rusten / NTB / POOL

Kong Olav holdt trontalen 34 ganger. Her fra åpningen av Stortinget oktober 1977. Til høyre står kronprins Harald. FOTO: Bjørn Sigurdsøn / NTB / NTB NTB