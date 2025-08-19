Partilederne var hjertens enige i at dagligvarekjedene har for mye makt da spørsmålet ble stilt under partilederdebatten på TV 2 tirsdag kveld. Paul S. Amundsen / NTB

Svaret var unisont under TV 2s partilederdebatt. På spørsmålet om kjedene har for mye makt, stilte alle partilederne seg på «ja»-siden av streken som var markert opp i studio.

– Dere har hatt makt, men ikke gjort noe med det? spurte programleder Arild Riise.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener regjeringen er i gang. Han sier de tre dominerende kjedene tvinges til å konkurrere mer – og de vil blir fulgt nøye framover, understreket han.

– At råvareprisene går opp, det kan folk forstå. Men at leverpostei plutselig blir 80 prosent dyrere, det er ikke til å forstå. Det skal vi sette stopper for, lovte Støre.

Venstres Guri Melby mener han har lite å skryte av.

– Hovedgrepet til Støre når prisene går opp, det er å kalle inn til et møte. Det har han gjort flere ganger, sa hun, og la syrlig til at det ikke akkurat har hatt kjempestor effekt.

– Tvert imot har matprisen økt med nesten 6 prosent i løpet av det siste året, sa Melby.

Enigheten var ikke like tydelig på spørsmålet om matmomsen bør senkes. Der var Støre og Høyre-leder Erna Solberg skeptiske, med noe nølende støtte også fra SVs Kirsti Bergstø.

– Momsreduksjon er ikke et målrettet tiltak for å nå dem som har svakest økonomi i samfunnet, sa Solberg.

– Vi vet at de som kjøper mest og dyrest mat, er de med god råd, sa hun og argumenterte for at momskutt på matvarer vil hjelpe bønder og dagligvarekjedene.

Bergstø stilte seg sammen med de øvrige partiene på «nei»-siden, men krysset deretter over til «ja».

– Hovedgrepet vårt er ikke å senke momsen, men heller å splitte opp kjedene, sa hun.