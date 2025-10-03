Kommunene stålsetter seg før ekstremværet: Forberedt på strømstans og evakuering

Det er høye bølger og mye vind allerede på Utsira i Rogaland. Jan Kåre Ness / NTB

– Vi forventer egentlig at strømmen kommer til å gå enkelte steder i kommunen, sier beredskapssjef Sigurd Paulsen i Kristiansand kommune til NTB.

Ekstremværet Amy, som er på vei full fart mot kysten, er ventet å bli det kraftigste på 25 år enkelte steder. Store deler av norgeskartet, og særlig Sør-Norge, er dekket av farevarsler.

To av farevarslene er røde og gjelder ekstremt mye regn og ekstremt kraftige vindkast.

– Vi har satt en ganske kraftig beredskap og er klare til å kalle inn ekstra mannskaper dersom situasjonen skulle tilsi det, sier Paulsen.

Kommunen har lagt ut informasjon til sine innbyggere, som de ber ta meteorologenes råd inn over seg.

– Vi er også forberedt på å måtte sette opp evakueringssted dersom noen må evakueres, sier han.

Ber folk sikre egenberedskapen

Strømnettselskapet Elvia er forberedt på mulige strømbrudd og har økt beredskapen. De har bedt folk om å holde seg unna strømledninger.

I Arendal er innbyggerne bedt om å forberede seg på mulig strømbrudd.

– Vi minner om egenberedskapsrådene, slik at folk er forberedt på å holde seg hjemme en stund. Det er viktig at folk har tilgang på varme, mat, vann og medisiner, sier beredskapskoordinator Terje Sandik i Arendal kommune til NTB.

Det jobbes på spreng med å åpne sluk og sikre bekkeløp som man tidligere har hatt problemer med, forteller Sandik.

Det samme gjøres også i Tønsberg, hvor det blant annet jobbes med å sikre fremkommeligheten i hjemmetjenesten.

– Den økte beredskapen kan oppjusteres i løpet av helgen dersom det blir nødvendig, sier beredskapssjef Jan Eide i Tønsberg kommune til NTB:

– Vi kommer til å ha møter med Meteorologisk institutt i regi av Statsforvalteren slik at vi får de siste oppdaterte meldingene om været.

Flyplassene er forberedt

Avinor, som har ansvaret for forholdene på flyplassene, er også godt forberedt på de ekstreme vindkastene.

– Avinors rolle er å sikre løse gjenstander og sørge for at det er trygt å fly og oppholde seg på våre flyplasser. Så er det jo opp til hver enkelt pilot og flyselskap å vurdere forholdene, sier pressevakt Karoline Pedersen i Avinor til NTB.

Hun ber reisende forholde seg til den informasjonen de får fra flyselskapet, samt å møte opp til anbefalt tid.

Norwegian opplyser til NTB at de følger været nøye.

– Sikkerhet er alltid det viktigste for oss. Hvis det blir endring i rutetidene, blir kundene informert direkte, opplyser pressesjef Eline Hyggen Skari i Norwegian til NTB.

– En av våre mest hektiske dager

Torp Sandefjord lufthavn ligger i området hvor meteorologene har utstedt rødt farevarsel.

– I de siste prognosene kan det se ut til at de aller kraftigste vindkastene kommer i natt når vi er stengt, så da bør trafikken kunne gå som normalt, sier Tine Kleive-Mathisen, sjef for trafikkutvikling og kommunikasjon ved Torp, til NTB.

– Det er avslutning av høstferie for mange, mens andre starter sin ferie. Dette er en av våre mest hektiske dager, og vi håper alle kommer seg trygt hjem og av gårde.

Color Line innstiller

Color Line har foreløpig kansellert to avganger mellom Kristiansand og Hirtshals med Superspeed 1, skriver Avisen Kristiansand.

– Bakgrunnen er Amy, som gir veldig utfordrende værforhold, så vi ha har kansellert siste seiling fra Danmark og til Norge, sier konserndirektør Erik Brynhildsbakken innen kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line til avisen.

Skipene går ikke tilbake til Norge i dag, men de planlegger for retur lørdag morgen dersom forholdene tilsier det.