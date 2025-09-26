Skuespiller Bjørn Sundquist er aktuell i filmen «Blücher».
Foto: Hilde Alfredsdatter Unosen
Portrett
Kommandanten
Han er visst en merkelig skrue, denne Bjørn Sundquist. Det er han selv helt enig i.
– Det var et sånt øyeblikk hvor du bare må bestemme deg for
å gjøre det, uansett. Der og da. «Visst fanden skal der skytes med skarpt!»,
sier Bjørn Sundquist kontant, og gjentar på slutten der sin absolutt viktigste
replikk i den nye filmen «Blücher».
Han spiller rollen som oberst Birger Eriksen, som en grytidlig
morgen i april 1940 skal ha sagt akkurat dette. Dermed ga Eriksen sine soldater
på Oscarsborg festning ordre om å angripe et fremmed skip i Drøbaksundet uten å
vite verken nasjonalitet eller mål. Han ga denne skjebnesvangre ordren, selv om
han var i tvil, selv om han ikke hadde formell ryggdekning for det, og selv om
han ikke visste med sikkerhet at dette var et tysk krigsskip på vei for å invadere
Norge.
– Jeg valgte å si «fanden» i stedet for «faen», legger
Sundquist til.