– Det var et sånt øyeblikk hvor du bare må bestemme deg for å gjøre det, uansett. Der og da. «Visst fanden skal der skytes med skarpt!», sier Bjørn Sundquist kontant, og gjentar på slutten der sin absolutt viktigste replikk i den nye filmen «Blücher».

Han spiller rollen som oberst Birger Eriksen, som en grytidlig morgen i april 1940 skal ha sagt akkurat dette. Dermed ga Eriksen sine soldater på Oscarsborg festning ordre om å angripe et fremmed skip i Drøbaksundet uten å vite verken nasjonalitet eller mål. Han ga denne skjebnesvangre ordren, selv om han var i tvil, selv om han ikke hadde formell ryggdekning for det, og selv om han ikke visste med sikkerhet at dette var et tysk krigsskip på vei for å invadere Norge.

– Jeg valgte å si «fanden» i stedet for «faen», legger Sundquist til.