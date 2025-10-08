Knivstikking ved lekeplass i Oslo: Barn og to voksne skadet

To personer er påført skader med en skarp gjenstand på Tøyen i Oslo, opplyser politiet. Foto: Jonas Been Henriksen / NTB

– Politiet fikk dramatiske telefoner fra Enerhaugen. Der var det et barn og to voksne som var skadet i en voldshendelse. Vi var raskt på stedet og fikk overlevert siktede i saken, som vitner hadde anholdt for oss, sier politiets innsatsleder Tore Barstad til NTB.

De fikk melding om saken 16.50 onsdag ettermiddag.

Politiet forteller til VG at det er blitt brukt en kniv og at det er en kvinne i 50-årene som er pågrepet.

Til Aftenposten sier politiet at en mor og hennes barn er skadet. Det skal ikke være noen relasjon mellom de skadede og gjerningspersonen.

– Det fremstår som tilfeldig. Vi ser ikke noe grunn til at noen skal gå til angrep på en mor og et barn, sier Barstad.

Politiet gjør tekniske undersøkelser på Enerhaugen etter melding om voldshendelse. Foto: Jonas Been Henriksen / NTB

Skjedde ved lekeplass

Innsatslederen sier til NTB at det er barnet som er mest alvorlig skadet, og to voksne som har litt lettere skader. Ingen skal være kritisk skadet.

– De er fraktet til Ullevål sykehus for ivaretakelse, sier han.

Politiet var raskt på stedet, som ligger sentralt i Oslo, like bak politistasjonen. De sier at de har «et drøss med vitner» som er avhørt, og at siktede også vil bli avhørt.

Oslo kommunes akutteam er tilkalt.

– Dette har skjedd rett i nærheten og i tilknytning til en lekeplass, midt i et boområde. Det er selvfølgelig noen som er særdeles preget av hendelsen, sier Barstad.

– Isolert hendelse

Foreløpig er det ikke kjent hva som er foranledningen til hendelsen. Men politiet tror foreløpig ikke at flere personer var involvert.

– Slik bildet ser ut nå, fremstår det som kun disse tre personene var involvert. Men det kan også endre seg etter hvert som vi gjør vitneavhør og åstedsundersøkelser, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet anser også episoden som en isolert hendelse.

– Det er ingen holdepunkt for politiet om at dette har noe med en konflikt eller andre ting å gjøre. Vi ser på dette som en enkeltstående hendelse, sier innsatsleder Barstad.