Knepent rødgrønt flertall i august

Den rødgrønne blokken – anført av Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre – ligger knepent foran borgerlig side på målingene i august. Til høyre: SV-leder Kirsti Bergstø. Foto: Javad Parsa / NTB

Poll of polls oversikt over alle meningsmålingene i august viser at de rødgrønne partiene ville ha fått 86 mandater inn på Stortinget dersom valgresultatet ble som målingssnittet.

De borgerlige partiene ville fått 83 mandater.

Resultatet på de ulike målingene spriker veldig, og mye vil avhenge av om Venstre, KrF og MDG kommer over eller under sperregrensen på fire prosent.