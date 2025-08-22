Klimautfordringene: – Må løses av politikerne, ikke av hver enkelt av oss

Folk er ikke lei av klima, mener Framtiden i våre henders nye leder. De er derimot sabla lei av mye prat og lite handling. 

Tale Hungnes vil gjerne utfordre Norges nye statsminister på hvordan den grønne omstillingen skal gjennomføres.
Tale Hungnes vil gjerne utfordre Norges nye statsminister på hvordan den grønne omstillingen skal gjennomføres.

Navn i Nyhetene

Ylva Lie Bjerke
Journalist
Publisert

Gratulerer med ny jobb! Hva er ditt mest hårete mål?

– Takk, det er så gøy! For det første så ønsker jeg meg mange, mange flere medlemmer. Så ønsker jeg at vi skal klare å snu klimagassutslippene og få skikkelig fart på den grønne samfunnsomstillinga.

Dere ønsker å stoppe den kinesiske nettbutikken Temu. Hvorfor er det verre å kjøpe derfra enn andre steder?

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

innenriks framtiden i våre hender bærekraft navn i nyhetene klima og miljø nyheter
Powered by Labrador CMS