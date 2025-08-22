Klimautfordringene: – Må løses av politikerne, ikke av hver enkelt av oss

Tale Hungnes vil gjerne utfordre Norges nye statsminister på hvordan den grønne omstillingen skal gjennomføres. FOTO: David B. Torch

Gratulerer med ny jobb! Hva er ditt mest hårete mål?

– Takk, det er så gøy! For det første så ønsker jeg meg mange, mange flere medlemmer. Så ønsker jeg at vi skal klare å snu klimagassutslippene og få skikkelig fart på den grønne samfunnsomstillinga.

Dere ønsker å stoppe den kinesiske nettbutikken Temu. Hvorfor er det verre å kjøpe derfra enn andre steder?