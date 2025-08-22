Klimautfordringene: – Må løses av politikerne, ikke av hver enkelt av oss
Folk er ikke lei av klima, mener Framtiden i våre henders nye leder. De er derimot sabla lei av mye prat og lite handling.
Tale Hungnes vil gjerne utfordre Norges nye statsminister på hvordan den grønne omstillingen skal gjennomføres.
FOTO: David B. Torch
Navn i Nyhetene
Gratulerer med ny jobb! Hva
er ditt mest hårete mål?
– Takk, det er så gøy! For det første så ønsker jeg meg mange, mange flere medlemmer. Så ønsker jeg at vi skal klare å snu klimagassutslippene og få skikkelig fart på den grønne samfunnsomstillinga.
Dere ønsker å stoppe den kinesiske nettbutikken Temu. Hvorfor
er det verre å kjøpe derfra enn andre steder?