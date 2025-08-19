Klimaaktivister fortsetter blokaden ved Mongstad

Aktivister fra Extinction Rebellion har siden mandag morgen blokkert innfarten til Equinors oljeraffineri på Mongstad. Paul S. Amundsen / NTB

Aksjonistene la ut på sjøen i 13.30-tiden, men har ikke brutt sikkerhetssonen, skriver Bergensavisen.

Ifølge avisen ligger politibåten i beredskap.

Dette er andre dag med demonstrasjoner fra Extinction Rebellion ved Equinors oljeraffineri på Mongstad i Nordhordland. Demonstrantene sperrer også bilveier til anlegget.

Svenske Greta Thunberg demonstrerte mandag og var tirsdag ettermiddag tilbake. Hun var blant aktivistene om bord i båt.

Annonse

Følte seg utrygge

Aktivistene krever at norske politikere legger fram en plan for utfasing av olje og gass. Rundt 200 deltar i demonstrasjonen.

Mandag kveld og gjennom natta skjedde det flere episoder der aktivistene følte seg utrygge, blant annet biltuting og kjøring inn mot aksjonistene, opplyser Vest politidistrikt.

Gruppas talsperson Milla Haugen sier imidlertid at de ikke har følt seg truet.

Annonse

– Det har vært noen biler som har bråket og noen som har vært frustrert og kanskje litt nysgjerrige på hva som skjer i løpet av natta. Man er jo litt sårbare når man er på veien midt på natta, men det har gått relativt fint for seg. Det har ikke vært skummelt, sier hun til NTB.

– Vi fortsetter å opprettholde blokaden, også skjer det noen flere markeringer senere, som ikke er spikret, sier Haugen.

Normal drift

Driften ved anlegget går som normalt, ifølge Equinor.

Annonse

– Både i går og i dag har det vært et relativt normalt antall medarbeidere inne på anlegget, sier pressetalsperson Ola Morten Aanestad i Equinor til Bergens Tidende.

Haugen fastholder imidlertid at aksjonen er vellykket.

– Equinor har blitt nødt til å sende alle ansatte som kan, på hjemmekontor på hele Vestlandet. Vi har jo endret mye i deres virksomhet, de har informert og klargjort folk på at vi kommer, så jeg ser på det som en stor og god ting, sier hun.

– Og vi har jo gjort en veldig tydelig markering, vi har vært her, vi har vært til stede, folk har merket seg oss. Det at ondskapen til oljeselskapene blir fremmet, og at våre krav om utfasing kommer fram, er helt nydelig. så jeg synes dette her er en stor suksess, sier Haugen videre.

Annonse

Ti pågrepet

Ti demonstranter ble mandag anmeldt for brudd på sikkerhetssonen. De befant seg i en båt og fem kajakker og ble eskortert ut av sikkerhetssonen av politibåten og et skip fra Kystvakten.

De ble i forkant gjort kjent med at brudd på sonen ville bli anmeldt, ifølge politiet, som begrunner anmeldelsen med fare for liv og helse.

På tirsdag er flere tilbake, ifølge Haugen.

Annonse

– De ble tatt med til politistasjonen, men ble sendt hjem senere. De er tilbake og ved godt mot, sier hun.

Kritikk

Demonstrasjonen og pågripelsene har ført til politiske reaksjoner. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har kritisert aktivistenes framgangsmetode.

– De kan ikke true industrianlegg som Mongstad. Da må politiet komme inn og håndheve loven, sa Støre mandag.

Annonse

Frp-leder Sylvi Listhaug sa samtidig at Thunberg bør utvises, noe Støre sa seg uenig i.

– Greta Thunberg burde utvises fra landet. Det eneste hun gjør i Norge, er å bryte loven, sa Listhaug til Bergens Tidende.

– Om norske politikere som Sylvi Listhaug brukte 1 prosent av tiden på å løse virkelige problemer fremfor å hate på fredelige ungdommer, ville jeg ikke hatt noe i Norge å demonstrere mot, svarte Thunberg via Extinction Rebellion-talsperson Jonas Kittelsen til Aftenposten.

Aktivistene har også forsøkt å blokkere raffineriet til sjøs i kajakker og båt. Ti personer ble mandag pågrepet etter å ha brutt sikkerhetssonen. Tirsdag er flere tilbake, ifølge gruppa. Paul S. Amundsen / NTB