Klar valgseier for EU-vennlige PAS i Moldova – får trolig rent flertall

Valget i Moldova betegnes som et skjebnevalg og kan avgjøre om Europas fattigste land vender seg mot Vesten eller Moskva. Blant dem som avga stemme, var 92 år gamle Foodora i landsbyen Durlesti. AP / NTB

Tall fra landets valgkommisjon viser at PAS har 50,03 prosent oppslutning med 99,78 prosent av stemmene telt opp. De prorussiske partiene i Patriotisk blokk ligger på 24 prosent. Blokken Alternativ ligger på rett under 8 prosent.

Flertallet ser ut til å bli noe mindre enn i 2021, da PAS vant 52,8 prosent av stemmene. Et fortsatt flertall gjør at PAS kan fortsette målet om et EU-medlemskap innen 2030.

Russisk innblanding, energikrise og økt EU-skepsis var bakteppet for søndagens valg i den tidligere sovjetrepublikken, som ligger mellom Romania og Ukraina.

PAS har anklaget Russland for å spre desinformasjon i et forsøk på å hindre at landet vender seg mot Vesten, blant annet gjennom søknaden om EU-medlemskap.

Russland avviser dette og anklager regjeringen i Chisinau for å nøre oppunder antirussiske følelser.

Hyppige anklager

Anklagene har haglet fra begge sider i valgkampen. Tidligere i uka ble to prorussiske partier strøket fra stemmesedlene som følge av anklager om ulovlig finansiering.

Myndighetene har de siste ukene også gjennomført hundrevis av razziaer rettet mot et påstått russisk-støttet nettverk som angivelig planla å skape uro rundt valget.

Valgdeltakelsen søndag var ifølge den statlige valgkommisjonen på rundt 52 prosent.

EU-vennlig

PAS er partiet til Moldovas president Maia Sandu, som er en iherdig EU-forkjemper. I august fikk hun besøk av lederne fra både Frankrike, Tyskland og Polen som kom for å vise at de støtter landets søknad om EU-medlemskap, som ble levert inn i 2022 – samme år som Ukraina søkte.

Sandu har beskrevet valget som det viktigste for landet noensinne.

Moldova er en tidligere sovjetrepublikk som ble uavhengig i 1991. Men uavhengigheten har vært preget av indre spenninger med utbryterrepublikken Transnistria som en av de viktigste kildene. Her har russiske soldater vært utstasjonert siden tidlig på 1990-tallet.

Et flertall av befolkningen i Moldova snakker rumensk, men landet har også en stor russiskspråklig minoritet.