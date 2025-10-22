Klar marsjordre: Politi og barnevern må dele mer informasjon om utsatte barn
Justisminister Astri Aas-Hansen (Ap) mener politi, barnevern og andre etater holder kortene for tett til brystet i saker om ungdomskriminalitet, ekstremisme og radikalisering. Nå legger politidirektøren nye tiltak på bordet.
Justisminister Astri Aas-Hansen (Ap).
Foto: Jonas Fæste Laksekjøn
Innenriks
– Mulighetene til å dele informasjon og samarbeide som allerede ligger i dagens lovverk, må utnyttes bedre. Vi ser det er et handlingsrom som ikke brukes. Både politiet og andre etater har mulighet til å dele mye informasjon for å samarbeide til det beste for barn, sier justisminister Astri Aas-Hansen til Dagsavisen.
Hun forteller at det nå tas flere initiativ for å gjøre det helt klart at dagens delingskultur ikke holder mål. Ifølge justisministeren er forebygging av barne- og ungdomskriminalitet, ekstremisme og fare for radikalisering helt avhengig av at ansatte i de ulike etatene begynne å snakke mer åpent sammen.
Innfører nye tiltak