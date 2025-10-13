Nå åpner Stortinget igjen - det er vel en festdag for deg som politisk kommentator?

– Absolutt. Nå gikk jeg akkurat forbi et bord her i Stortinget med sylferske unge stortingerepresentanter. Og når man ser hvor forventningsfull de er, så kan man også kjenne seg litt sånn som en veteran. Og det er en litt rar følelse.

Hva forventer du av denne første høsten med nytt storting?