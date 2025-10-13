Klar for sesongåpning på Stortinget
NRK-kommentator Tone Sofie Aglen er klar for en ny stortingssesjon. Men med 84 nye representanter tar det tid å lære seg navnene på alle de nye representantene.
Tone Sofie Aglen.
Foto: Ole Kaland/NRK
Navn i nyhetene
Nå åpner Stortinget igjen - det er vel en festdag for deg som politisk kommentator?
– Absolutt. Nå gikk jeg akkurat forbi et bord her i Stortinget med sylferske unge stortingerepresentanter. Og når man ser hvor forventningsfull de er, så kan man også kjenne seg litt sånn som en veteran. Og det er en litt rar følelse.
Hva forventer du av denne første høsten med nytt storting?