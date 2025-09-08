Klar beskjed fra Listhaug: – De skal få merke det

Frp ser ut til å gjøre sitt beste stortingsvalg i partiets historie. I skrivende stund ligger Frp på like under 24 prosent av stemmene – forrige rekord var 22,9 prosent i 2009.

Men statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og de rødgrønne sikrer likevel regjeringsmakten i en ny periode.

– Tross et utrolig bra resultat for Frp – kommer det med en bismak?

– Ja, det er jo et skår i gleden at vi ikke får et (borgerlig) flertall, men samtidig kan man ikke deppe når Frp gjør sitt beste valg i partiets 52 år lange historie. Det er helt fantastisk, sier Listhaug til Dagsavisen.

– Har dere gjort det «for bra», med tanke på nedturen til Høyre og Venstre – og dermed mangelen på et borgerlig flertall og et skifte?

– Nei, absolutt ikke. Vi har kjempet for hver en bidige stemme. Vi har hentet velgere over blokkene. Vi har virkelig gjort jobben vår. Og så må jo de andre partiene selvsagt evaluere sin valgkamp, men for Frps del mener jeg at partiet har levert varene.

Sylvi Listhaug fikk trampeklapp av egne partifeller på Frps valgvake i Oslo. Foto: Jørn H. Skjærpe

Listhaug spår «mange utfordringer» for Jonas Gahr Støre i årene framover.

– Støre skal ha med seg SV, Rødt, MDG og et Senterparti som nærmest har sagt at de ikke vil sitte i samme rom som resten. Tidligere på valgdagen raslet Sp og Trygve Slagsvold Vedum med sablene om dette. Her kan det skje mye de neste fire årene, sier Frp-lederen.

– Det jeg skal ta ansvar for, er at vi skal være det største og ledende opposisjonspartiet. Og folk skal merke at vi er der, og at vi har partiets største stortingsgruppe noensinne, fortsetter hun.

– Hvordan skal de merke det?

– Vi skal stå opp tidligst om morgenen, vi skal jobbe og stå på. Vi skal gjøre alt vi kan for å dra politikken i vår retning.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kunne smile for rødgrønn valgseier mandag. Foto: Javad Parsa / NTB

Jonas Gahr Støre kommenterte samarbeidet med de øvrige partiene på rødgrønn side slik:

– Vi skal ta ansvar sammen, og det tror jeg vi klarer. Vi har et flertall for partiene som ønsker en Ap-regjering. Vi skal klare å finne gode løsninger, sa han til pressen på Aps valgvake mandag kveld.

