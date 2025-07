Klamremaneten griper tak i norskekysten

Denne klamremaneten dukker stadig opp både i norske farvann og i medier om dagen. Hvem er dette for en?

– De har vært her en stund, men ikke like mange som nå. Det er en «hydrozoe», som strengt tatt ikke er en brennmanet i klassisk forstand, men en slags hybrid. Den er i slekt med for eksempel portugisiske krigsskip og perlesnormaneten. Det er jo et dyr, men den ligner en slags svømmende og stikkende blomst.

Er den noe farligere enn en vanlig brennmanet?