Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Tirsdag ble tidligere partisekretær og kommunalminister Kjersti Stenseng utnevnt til ny arbeidsminister etter Tonje Brenna, som har hatt jobben siden oktober 2023. De fire store arbeidstakerorganisasjonene LO, YS, Unio og Akademikerne representerer til sammen over 2 millioner fagorganiserte, og har allerede klare forventninger til hva den nye statsråden for arbeidslivet bør få til.

– Kjersti får ansvar for regjeringas viktigste jobb: Å holde folk i arbeid og få flere folk i arbeid, skriver LO-leder Kine Asper Vistnes i en e-post til Dagsavisen, og føyer til at LO forventer at arbeidsministeren må levere på sykelønn, velferd og pensjon.