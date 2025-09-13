Kjell Inge Røkke skal vitne i Solstad-saken mot Christen Sveaas

Kjell Inge Røkke, som her er avbildet på Aker stadion i Molde i august 2023, skal vitne når saken om Solstad-rederiet kommer opp for retten i oktober. Foto: Svein Ove Ekornesvåg/NTB

Styreleder og hovedeier av Aker, Kjell Inge Røkke, skal vitne i den omfattende saken, skriver Dagens Næringsliv og E24.

7. oktober starter saken med Røkkes Aker, toppsjefen i rederiet Solstad og meglerhuset Pareto Securities som rådgivere på den ene siden. På den andre siden står Christen Sveaas' selskap Kistefos og over 40 andre aksjonærer som mener de ble grovt forskjellsbehandlet i refinansieringen av rederiet Solstad.

Stridens kjerne er om Røkke fikk en urimelig fordel da rederiet Solstad ble refinansiert høsten 2023. Det mener Sveaas som er nest største eier, mens Røkke bestrider det.

Røkke ønsker ikke å kommentere saken, skriver E24.