– Kiwien bør bli en superstjerne
Som første frukt i verden, er kiwien EU-sertifisert med helsebringende egenskaper.
Tine Mejlbo Sundfør.
Foto: Nitafoto
Navn i Nyhetene
Hei, Tine! Kiwien får mye presse om dagen. Hva gjør kiwien så kul?
– Den har et veldig høyt innhold av vitamin C. Mange snakker om appelsiner og vitamin C, men kiwien har faktisk femti prosent mer C-vitamin. Spiser du en kiwi om dagen, har du dekket dagsbehovet ditt. Det er jo ekstra interessant nå som vi går inn mot vinteren, for vitamin C spiller en viktig rolle for immunforsvaret. Så det er en enkel måte å fikse det på.
– Også er den høy på antioksidanter. Det er viktig for å forhindre celleskader, som igjen kan beskytte mot kreft og hjerte- og karsykdommer.