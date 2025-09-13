Kirks enke sier hun aldri vil la arven etter ham dø

Erika Kirk (til venstre), enken etter Charlie Kirk, fulgte ektemannens båre hjem sammen med andredame Usha Vance og visepresident J.D. Vance. Fredag snakket hun offentlig for første gang siden ytre høyre-aktivisten Charlie Kirk ble skutt og drept. Hun lovet å drive livsverket hans videre og ikke la ham bli glemt. Ross D. Franklin / AP / NTB

– Til alle som lytter i kveld over hele USA, bevegelsen min ektemann bygget, kommer ikke til å dø. Jeg nekter å la det skje, sier Erika Kirk fredag kveld, ifølge Fox News.

– Jeg skal sørge for at ingen glemmer navnet hans. Hans stemme vil fortsatt bli hørt, høyere og tydeligere enn noen gang, sier hun i hovedkvarteret til Turning Point USA. Organisasjonen er en del av Maga-bevegelsen som støtter president Donald Trump og ble grunnlagt av Charlie Kirk.

Den 31 år gamle ytre høyre-aktivisten ble skutt og drept mens han talte ved et arrangement ved Utah Valley University (UVU) i byen Orem i Utah onsdag.

– Aner ikke hva dere har utløst

Enken hadde også et budskap til de «ansvarlige ugjerningsmennene» etter ektemannens død og sier at «de aner ikke hva de har gjort».

– De drepte Charlie fordi han prediket et budskap om patriotisme, tro og Guds nådige kjærlighet. Men dere skal alle vite at det dersom dere trodde hans misjon var mektig før dette, så aner dere virkelige ikke. Dere aner ikke hva dere har utløst over hele landet.

Fra en talerstol ved siden av pulten der Charlie Kirk var vert for podkasten sin, lover hun at Turning Point vil fortsette sin høstturné ved amerikanske universiteter, og at det kommer flere turneer i fremtiden.

22-åring pågrepet

Torsdag kveld ble 22 år gamle Tyler Robinson fra Utah pågrepet. Han skal ha tilstått drapet, eller antydet at han begikk det, til både et familiemedlem og en kamerat.

Overfor familien skal han også ha uttrykt at han mislikte Kirk og hans meninger, og i en chattegruppe på Discord snakket han også om behov for å skaffe et våpen og gravere inn budskap på ammunisjon.

Utah-guvernør Spencer Cox viser blant annet til inngraveringene og sier Robinson var blitt «mer politisk» i tiden før drapet. 22-åringen har ingen kjent kriminell bakgrunn.

