Kirkens Nødhjelp: Norske velgere vil ikke kutte i bistanden
Frp går til valg på å kutte 15,9 milliarder i bistand, som et ledd i å «stanse sløsingen». Det gjør de uten norske velgere i ryggen, ifølge ny undersøkelse.
Etter jordskjelvet i Aleppo i 2023, delte Kirkens Nødhjelp ut hygienepakker.
FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp
«Det er på tide å stanse sløsingen på bistand, innvandring, byråkrati og subsidier til ulønnsomme næringer. Vi skal prioritere det viktigste først».
Slik introduserer Frp sine kuttforslag i deres alternative budsjett. Det innebærer blant annet å kutte 15,9 milliarder kroner i bistand.
Det får bare støtte hos 15 prosent av den norske befolkninga, viser en undersøkelse gjort av Respons Analyse, på vegne av Kirkens Nødhjelp.