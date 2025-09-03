Kirkens Nødhjelp: Norske velgere vil ikke kutte i bistanden

«Det er på tide å stanse sløsingen på bistand, innvandring, byråkrati og subsidier til ulønnsomme næringer. Vi skal prioritere det viktigste først».

Slik introduserer Frp sine kuttforslag i deres alternative budsjett. Det innebærer blant annet å kutte 15,9 milliarder kroner i bistand.

Det får bare støtte hos 15 prosent av den norske befolkninga, viser en undersøkelse gjort av Respons Analyse, på vegne av Kirkens Nødhjelp.