Kirkens Nødhjelp: Norske velgere vil ikke kutte i bistanden

Frp går til valg på å kutte 15,9 milliarder i bistand, som et ledd i å «stanse sløsingen». Det gjør de uten norske velgere i ryggen, ifølge ny undersøkelse.

– Partier som ønsker å kutte i bistanden er på kollisjonskurs med flertallet av velgerne, sier Anne Cecilie Kaltenborn, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. Bildet er tatt utdeling av hygienepakker i Syria etter jordskjelvet i Aleppo i 2023.
Etter jordskjelvet i Aleppo i 2023, delte Kirkens Nødhjelp ut hygienepakker.

«Det er på tide å stanse sløsingen på bistand, innvandring, byråkrati og subsidier til ulønnsomme næringer. Vi skal prioritere det viktigste først».

Slik introduserer Frp sine kuttforslag i deres alternative budsjett. Det innebærer blant annet å kutte 15,9 milliarder kroner i bistand. 

Det får bare støtte hos 15 prosent av den norske befolkninga, viser en undersøkelse gjort av Respons Analyse, på vegne av Kirkens Nødhjelp.

