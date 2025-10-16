Kirken ber skeive om unnskyldning: – Vi er ikke i mål

Olav Fykse Tveit, Den norske kirkes ledende biskop, i regnbuegata utenfor London pub kort tid før han i en tale kom med en unnskyldning til skeive på vegne av kirken. Foto: Javad Parsa / NTB

Under en tale for rundt 200 frammøtte på London Pub i Oslo sentrum torsdag erkjente biskopene uretten.

– Dette er en symboltung plass. En trygg plass for skeive gjennom nesten 50 år. Dette er stedet som ble rammet av terroren under Oslo Pride 25. juni for tre år siden, sa preses Olav Fykse Tveit.

I 2022 erkjente biskopene at Den norske kirke som institusjon har påført skeive smerte og skade.

– Da er det rett at vi tar ansvar som kirke og sier unnskyld. Noen kan tenke at det er for sent, noen mener det er for tidlig. Vi mener det er rett å ikke vente lenger, sa Tveit.

Annonse

– Har fremdeles sår

Tveit viste til konkrete eksempler på hvordan Kirken har diskriminert skeive:

– Kirken nektet lesbiske og homofile å jobbe i kirken, selv om de var kvalifiserte.

Lenge mente Kirken at hiv og aids var Guds straff mot homofili. Kirken nektet også lenge å gi forbønn for likekjønnede par og å vie dem som ektefolk i kirken. Frivillige medarbeidere fikk heller ikke plass eller lov til å bidra i fellesskapet på grunn av legning eller samliv.

Annonse

– Det legitimerte stigmatisering og fordømmelse av hivpositive. Deres pårørende har fremdeles sår etter dette.

Publikim lytter til Olav Fykse Tveit, Den norske kirkes ledende biskop, på London Pub der han holder en tale hvor han gir en unnskyldning til skeive på vegne av kirken. Foto: Javad Parsa / NTB

Sier Kirken ikke er i mål

Unnskyldningen kommer etter flere år med møter og samtaler med skeive og deres organisasjoner. Tveit påpekte at mange har fortalt sine historier.

– Det gjør sterkt inntrykk å lytte til medmenneskers opplevelser og livserfaringer. Det er raust når de som tidligere opplevde seg fordømt av Kirken, har tatt imot oss med åpne armer. Det er nåde, sa biskopen.

Annonse

Han understreket at selv om unnskyldningen representerer en merkedag, er ikke Kirken i mål.

– Å si unnskyld forplikter. Det handler om hvordan vi nå skal møte hverandre.

En rapport fra 2020 med tittelen «Å være en sak» viste at det å være skeiv ansatt i Den norske kirke har vært en stor belastning for den enkelte. På mandag fikk Kirken også presentert en rapport om hvordan transpersoner erfarer kirken som et trygt eller utrygt rom.

– Ennå er ikke kirkens rom trygge for transpersoner. Slik kan vi ikke ha det, og dette har kirken som arbeidsgiver ansvar for, fastslo Tveit.

Annonse

Kveldsmesse med kronprinsparet

Han takket også alle som har kjempet for endring gjennom årene.

– Takk til alle som har satt ord på sine erfaringer og opplevelser. Takk til alle som har kjempet. For seg selv og for andre. Uten dere hadde ikke kirken stått der den står i dag.

Etter unnskyldningen på London Pub skal markeringen fortsette i Oslo domkirke på kvelden. Kronprinsparet er blant de som kommer til kveldsmessen. Det holdes nattverd, og representanter fra skeive organisasjoner bidrar med lystenning.

Annonse

Kristine Sandmæl, som er leder av Den norske kirkes LHBT-utvalg og prost i Lofoten, er den som skal forvalte nattverden.