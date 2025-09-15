Kirk-drapet: Dette vet vi om den mistenkte

Tyler Robinson, den 22 år gamle mannen som er pågrepet for drapet på aktivisten Charlie Kirk. FOTO: / AFP / NTB

Saken oppsummert Tyler Robinson, en 22-åring fra Utah, er pågrepet etter drapet på aktivisten Charlie Kirk.

Kirks syn på transpersoner etterforskes som et mulig motiv for drapet, ifølge flere kilder.

Robinson skal selv ha vært i et romantisk forhold med en transkjønnet person, ifølge Utah-guvernør Spencer Cox. Personen samarbeider godt med politiet, mener Cox, i motsetning til Robinson selv som guvernøren mener ikke vil samarbeide i det hele tatt.

Den politiske aktivisten Charlie Kirk var en nær støttespiller for USAs president Donald Trump. Han ble skutt og drept mens han talte på et arrangement ved et universitet i den amerikanske delstaten Utah onsdag.



Tyler James Robinson er pågrepet og mistenkt for drapet. Robinson er født i 2003, 22 år gammel og kommer fra det sørlige Utah-fylket Washington County:

22-åringen var tredjeårsstudent på elektrikerlinjen ved fagskolen Dixie Technical College, ifølge en uttalelse fra Utah Board of Higher Education, gjengitt av BBC.

Han har også gått ett semester på Utah State University i 2021 og tok samtidig studiepoeng ved Utah Tech University gjennom en ordning tilsvarende videregående skole eller førstegangsstudier i perioden 2019 til 2021, ifølge samme uttalelse.

Britiske The Standard skriver at Robinson har to yngre brødre, ifølge foreldrenes Facebook-profiler. Moren hans skal være sosialarbeider, mens farens yrke ikke er kjent.

Foreldrene skal være konservative og republikanske stemmere, men Robinson selv er registrert som uavhengig.

Etter å ha vært på frifot i rundt 33 timer etter drapet på Charlie Kirk, ble han pågrepet og satt i varetekt torsdag kveld amerikansk tid:

Kirk ble skutt klokken 12:23 onsdag, ifølge ABC News.

Charlie Kirk under arrangementet i Utah, kort tid før han ble skutt og drept. FOTO: Tess Crowley / AP / NTB

I etterkant blir to ulike personer pågrepet, men senere løslatt. 09:56 torsdag publiserer amerikanske myndigheter bilder av mistenkte Robinson, som fortsatt er på frifot. 06:03 fredag annonserer president Donald Trump at en person er pågrepet og satt i varetekt.

08:00 offentliggjør den republikanske Utah-guvernøren Spencer Cox at det er Robinson som er pågrepet.

Mandag morgen lokal tid sier FBI-sjef Kash Patel at det er funnet DNA-bevis som knytter Robinson til drapet.

– Jeg kan fortelle i dag at DNA-funnene på håndkleet som var knyttet rundt våpenet, og DNA-et på skrutrekkeren, er bekreftet for den mistenkte i varetekt, forteller Patel på kanalen Fox News.

Ifølge CNN var det Robinsons far og familie som hjalp FBI med å pågripe 22-åringen, etter at faren skal ha gjenkjent sønnen på bilder som ble offentliggjort av det amerikanske politiet:

Først skal Robinson ha nektet overfor sin far, før han senere ombestemte seg, sa politimyndighetene. Deretter skal faren ha ringt en offiser i US Marshals innsatsstyrke. FBI ble så kontaktet, før Robinson ble pågrepet.

Utah-guvernøren har også uttalt at antifascistiske budskap var gravert inn i hylsene fra rifla som skal ha blitt brukt for drapet:

Tekstene skal ifølge New York Times ha vært tydelig preget av nettkultur. Ikke alle hylsene skal ha blitt avfyrt.



Dette skal ha stått på hylsene:

« Notices bulges OwO what’s this? »

» « Bella Ciao »

» « If you read this, you are gay lmao »

» « Hey fascist! Catch! »

Nyhetsnettstedet Axios melder at seks kilder med informasjon om etterforskningen sier at politiet undersøker om Kirks syn på transpersoner hadde betydning for drapet:

Alle kildene hevder at Robinson hadde et forhold til sin romkamerat, som angivelig skal være transkjønnet, skriver Axios.

– Romkameraten var en romantisk partner og en mann som gikk over til kvinne, sier guvernør Cox til CNN, og forteller at partneren ikke visste noe om drapet.



Kirk hadde tydelige meninger om transpersoner og argumenterte stadig for at det kun finnes to kjønn. Han var en markant kritiker av behandling, særlig for unge, og beskrev bevegelsen som både ideologisk og i strid med naturlover.

– En sak jeg synes er så imot vår fornuft, så imot naturloven, og, om jeg tør påstå, som å gi Gud en hånlig langefinger, er transkjønnede saker som skjer i Amerika akkurat nå, uttalte Kirk i 2023.



Robinsons romkamerat skal være en av dem som samarbeider med politiet i etterforskningen, ifølge Cox.

Utah-guvernør Spencer Cox. FOTO: Jim Urquhart / Reuters / NTB

– Romkameraten har vært utrolig samarbeidsvillig, og jobber med etterforskerne akkurat nå, sier guvernøren.

Motivet for drapet er ennå ikke klart:

Utah-guvernør Cox sa søndag at offentligheten får opplyst flere detaljer når bevisene skal legges fram under et fengslingsmøte på tirsdag.

Ifølge Cox har Robinson så langt ikke tilstått handlingen overfor myndighetene.

– Han samarbeider ikke, men de rundt ham samarbeider, sa guvernøren søndag.

Ifølge CNN har et falskt bilde av Robinson med en Trump-T-skjorte blitt publisert i sosiale medier:

Et bilde av den pågrepne har sirkulert på nettet i dagene etter drapet, der 22-åringen har på seg en rød T-skjorte hvor Trumps navn, det amerikanske flagget og Make Amerika Great Again er trykket på.

CNN skriver at bildet er manipulert og at Robinson egentlig har på seg en T-skjorte uten politiske budskap.

En rekke brukere i sosiale medier har hevdet at 22-åringen er registrert som republikaner, slik foreldrene hans er:

Det er imidlertid feil. Robinson er oppført som «inaktiv» i registrene, som betyr at han ikke har stemt de to siste valgene i USA. Foreldrene hans er derimot registrert som republikanere.

Andre innlegg på sosiale medier hevder å ha sett Robinson iført en skjorte med forbindelser til Democratic Socialists of America :

CNN avkrefter dette og skriver at det aktuelle bildet er av en annen mann som ikke har noen tilknytning til drapet.