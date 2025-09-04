Kinas militærparade – et klart signal til omverden

Droner og annet forsvarsmateriell var blant det som ble vist fram under den store militærparaden i Beijing onsdag. Liu Xu / Xinhua via AP / NTB

Onsdag viste Kinas president Xi Jinping fram landets enorme samling av militære fly, kjøretøy og tunge våpen.

Nord-Koreas leder Kim Jong-un og Russlands president Vladimir Putin var blant de inviterte lederne som direkte kunne bivåne den imponerende våpensamlingen og tusenvis av marsjerende soldater. I lufta briljerte krigsfly og helikoptre.

Militærparaden i Beijing var et imponerende syn. Meningen er å sende et klart avskrekkende budskap til omverden, mener eksperter. Ng Han Guan / AP / NTB

Et klart budskap

Militæranalytikere og diplomater mener at Xi utvilsomt vil sende et klart budskap til resten av verden. Ikke minst til Kinas naboland, samt India og Russland, som potensielt vurderer å kjøpe kinesisk teknologi.

– Kina viste fram sine teknologiske fremskritt og militær styrke på alle fronter, sier den Singapore-baserte sikkerhetsanalytikeren Alexander Neill. Han mener framvisningen må ha gitt rivaliserende forsvarsplanleggere mye å tenke på.

Forsker James Char ved S. Rajaratnam School of International Studies i Singapore, peker på at det omfattende utvalget av nye våpen demonstrerer hvordan det kinesiske militæret er fast bestemt på å kunne kontrollere sine nære havområder i enhver potensiell konflikt med USA.

Pansrede kjøretøy rullet over Den himmelske freds plass under militærparaden onsdag. Guo Yu / Xinhua via AP / NTB

Vanskelig å gripe inn

Han peker blant annet på at kombinasjonen av droner og missiler vil gjøre det ekstremt vanskelig for utenlandske flåter å gripe inn i en nødsituasjon.

Ekspertene peker på at spesielt de nye torpedoformede dronene og rekken av hypersoniske våpen som kan avfyres fra land, sjø og luft, vil være en alvorlig trussel for USA og landets partnere. Ikke minst når de kombineres med det økende antallet av DF-26 mellomdistanseraketter som vil være en trussel mot amerikanske skip og baser, blant annet på Guam. Guam er en amerikansk øy i Stillehavet med viktige amerikanske fly- og flåtebaser.

Men selv om framvisningen av våpnene utvilsomt var imponerende, mener Char at det hersker en viss usikkerhet om den fulle kapasiteten til de nye våpnene.

Kinas president Xi Jinping ses på storskjerm mens soldater marsjerer forbi. Militærparaden har vakt oppsikt – noe som helt klart var hensikten. Ng Han Guan / AP / NTB

Ligger fortsatt bak

Kinas atomvåpenarsenal er fortsatt langt mindre enn det USA og Russland har, men det vokser raskt.

Det amerikanske forsvarsdepartementet anslår i sin årlige rapport til Kongressen at Beijing nå har over 600 atomstridshoder og vil ha over 1000 innen 2030.

Paraden viste mange av missilene som kan bære disse stridshodene, fra luft, sjø og land.

– Fremvisningen av de tre systemene sammen må tillegges stor vekt, mener Meia Nouwens, seniorforsker for kinesisk sikkerhets- og forsvarspolitikk ved International Institute for Strategic Studies i London.

– Alt dette handler selvsagt om avskrekking og et budskap som Folkets frigjøringshær og Xi Jinping ønsker å formidle til USA og deres allierte i regionen, sier hun.

Må tenke seg om

Kinesiske myndigheter viste fram missiler som kan stoppe angripende anti-skip-missiler, inkludert HQ-16C og HQ10A. For første gang ble også den flybårne versjonen av J-35 Stealth multirolle-jageren vist fram.

Militærhelikoptre fløy i formasjon over den kinesiske hovedstaden. Mahesh Kumar / AP / NTB

Nouwens mener målet med framvisningen utvilsomt er å få USA til å tenke seg godt om før de involverer seg i en konflikt for å støtte Taiwan.

Den pensjonerte australske generalen og analytiker ved tenketanken Lowy Institute i Sydney, Mick Ryan, mener at den tida da Kina var avhengig av Russland eller andre utenlandske systemer, for lengst er forbi.

– Denne graden av egenutviklet kapasitet viser at de vil kunne holde ut lenge i fremtidige konflikter, påpeker han. Han legger imidlertid til at nytt ikke alltid betyr bedre.

– Mens det meste av vestlig militært utstyr har blitt prøvd ut i Irak, Ukraina og andre steder, har ingenting av Kinas nye utstyr blitt testet, understreker han.