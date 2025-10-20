Kinas kommunistparti diskuterer ny femårsplan mens handelskrigen raser

President Xi Jinping og 370 andre fra det kinesiske kommunistpartiets elite møtes for å bli enige om en økonomisk plan for de neste fem årene. Foto: Nhac Nguyen/AP/NTB

Møtet foregår bak lukkede dører og ventes å vare i fire dager. I løpet av disse dagene skal partiet legge en plan for hvordan de skal styre landet fra 2026 til 2030.

President Xi Jinping og rundt 370 medlemmer av partiets sentralkomité er ventet å delta i samlingen, der målet er å samle dem alle om en felles politisk agenda. Hele femårsplanen blir sannsynligvis ikke lagt fram før den årlige Folkekongressen i mars, der den skal vedtas.

Det er liten grunn til å tro at planen vil skille seg nevneverdig i form og budskap fra tidligere femårsplaner, sier det globale finanskonsernet INGs sjeføkonom for Kina, Lynn Song.

Tollkrig med USA – innstilt på samtaler

Diskusjonene skjer mens det folkerike landet er i full tollkrig med USA. Det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua meldte lørdag at Kina er innstilt på nye handelssamtaler med USA så raskt som mulig for å få slutt på tollkrigen mellom landene.

Nyheten kom etter at Kinas visestatsminister He Lifeng hadde en videosamtale med USAs finansminister Scott Bessent og handelsutsending Jamieson Geer fredag.

Samme dag sa USAs president Donald Trump at det ikke er holdbart med ytterligere 100 prosent toll på kinesiske varer, og at han skal møte Kinas president Xi Jinping i Sør-Korea i slutten av måneden.

Vil bli verdensledende innen KI

Kinas økonomi, som er verdens andre største, er ventet å vokse med 4,8 prosent i år, ifølge tall fra Verdensbanken, og nærmer seg dermed landets offisielle vekstmål på 5 prosent.

Samtidig sliter landet både med Donald Trumps tollkrig og andre vansker som bremser den økonomiske veksten.

Det ventes at partiet vil prioritere tiltak for å øke aktiviteten i økonomien, både gjennom økt konsum og investeringer. Samtidig er det sannsynlig at presidenten kommer til å fremheve landets teknologisatsing, hvor de ønsker å bli verdensledende innen blant annet kunstig intelligens (KI).

Kina har også jobbet mot en større grad av «selvforsyning» når det kommer til teknologi, før å gjøre industrien mindre avhengig av databrikker fra USA. Dette arbeidet har skutt fart som følge av USAs tollkrig.