Kimmel tilbake på skjermen – langet ut mot Trump

Da Kimmel tirsdag kveld kom med sine første bemerkninger på skjermen siden kontroversene, sa han at han aldri mente å bagatellisere drapet på Charlie Kirk.

– Jeg har ingen illusjoner om at jeg kommer til å endre noens oppfatning, men jeg vil gjøre én ting klart fordi det er viktig for meg som menneske. Og det er at det aldri var min intensjon å bagatellisere drapet på en ung mann, sa en emosjonell Kimmel.

– Jeg synes ikke det er noe morsomt ved det, sa han og ga uttrykk for at han mente han var blitt misforstått.

Beslutningen om å innstille Kimmels show ble tatt etter at Kimmel uttalte seg om drapet på Charlie Kirk og hvordan det ble framstilt av deler av den amerikanske høyresiden. Han gjorde også narr av president Donald Trumps reaksjon i etterkant av drapet.

Tok pressen i forsvar

Kimmel har fått hard medfart fra Trump og andre både før og mens han var borte fra skjermene, samt etter at han fikk komme tilbake.

Han svarte med å si at USAs president Donald Trump ikke bare går etter komikere han misliker, men også journalister.

– Han saksøker dem. Han mobber dem, sa Kimmel om Trumps holdning til pressen.

– Jeg vet at det ikke er så interessant som å sette munnkurv på en komiker, men det er så viktig å ha en fri presse, og det er sprøtt at vi ikke legger mer vekt på det, sa Kimmel.

Misfornøyd Trump

USAs president Donald Trump er ikke fornøyd med at talkshow-verten er tilbake på TV-skjermen.

– Det hvite hus ble fortalt av ABC at showet hans var tatt av luften, skrev Trump på Truth Social tirsdag.

– Det er helt uforståelig at ABC Fake News ga Jimmy Kimmel jobben tilbake, la han til.

Mandag erklærte Disney at Kimmel fikk komme tilbake på skjermen. Kimmel kritiserte ABC for å ta ham av lufta i første omgang.

– Det er uamerikansk, sa han.

Antyder søksmål

Trump fortsetter i innlegget å rakke ned på Kimmel og sier blant annet at Kimmel bare er en forlengelse av Det demokratiske partiet.

Videre truer han med å saksøke ABC.

– Sist gang jeg gikk etter dem, fikk jeg 16 millioner dollar. Denne gangen høres det enda mer lukrativt ut, skriver han, trolig med henvisning til søksmålet mot et annet medieselskap, Paramount. Søksmålet endte med forlik i juli.

Talkshowet «Jimmy Kimmel Live!» har gått på ABC siden 2003. ABCs beslutning kom etter at det amerikanske medietilsynet FCCs leder Brendan Carr gikk hardt ut mot Kimmel og ba ABC-eier Disney ta grep.