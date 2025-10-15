Kilder: Hamas skal overlevere flere lik onsdag

Dersom overleveringen skjer slik avisen skriver, vil levningen etter totalt tolv døde gisler være overlevert, mens 16 fortsatt er igjen i Gaza.

Hamas har hevdet at det vil kreve tid å hente ut likene av alle gislene, ettersom noen av dem er begravd i ruinene i det krigsherjede palestinske territoriet. Røde Kors har advart om at arbeidet kan ta flere uker og at noen av levningene kanskje aldri vil bli funnet.

Israel sier de vil holde grenseovergangen ved Rafah sør på Gazastripen stengt og at de vil halvere den humanitære hjelpen som slipper inn, fram til de gjenværende levningene er utlevert. Også USAs president Donald Trump presser på og sier jobben i ikke er avsluttet ennå.

Mandag ble alle de 20 gjenlevende gislene overlevert i bytte mot at nesten 2000 palestinere ble løslatt fra israelsk fangenskap.