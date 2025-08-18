Kilder: Hamas har gått med på nytt våpenhvileforslag

Hamas-soldater poserte i februar for fotografene da seks israelske gisler ble overlevert til Røde Kors i Rafah sør på Gazastripen. AP / NTB

Det er nyhetsbyråene AFP og Reuters som mandag ettermiddag siterer en kilde i Hamas på opplysningen. Det er ikke kjent om byråene har snakket med samme person i Hamas.

– Hamas har overlevert sitt svar til meklerne og bekrefter at Hamas og de andre fraksjonene har godtatt det nye forslaget om våpenhvile uten å be om noen endringer, sier den ikke navngitte kilden til AFP.

Tidligere mandag ble det meldt at Egypt og Qatar gjorde et nytt og siste forsøk på å få i stand en våpenhvile for å hindre Israels varslede bakkeinvasjon av Gaza by.

Hamas-kilder opplyste da at de var villige til å gjenoppta forhandlingene, både om USAs tidligere forslag om en 60 dagers våpenhvile og en mer varig fredsløsning.

USAs rolle uklar

Det er uklart i hvilken grad USA og Israel stiller seg bak våpenhvileforslaget som Hamas nå ifølge kildene har gått med på.

Forslaget innebærer ifølge palestinske kilder en 60 dager lang våpenhvile. Ti av de gjenværende israelske gislene skal i løpet av denne tiden løslates, sammen med likene av flere andre gisler.

Det gjenværende gislene skal løslates når det er oppnådd enighet om en permanent avtale som innebærer internasjonale sikkerhetsgarantier for at Israel ikke gjenopptar angrepene.

USA har tidligere vært involvert i forhandlingene, men det er ikke kjent i hvilken grad de har deltatt i den siste runden.

Den forrige forhandlingsrunden fant sted i Qatar, men brøt sammen i slutten av juli. Både USA og Israel hentet da hjem sine forhandlere.

Press på Hamas

Qatars statsminister Mohammed al-Thani og den egyptiske etterretningssjefen Hassan Mahmoud Rashad har ifølge flere arabiske medier ledet forhandlingene i Egypt.

Der har også representanter for de palestinske selvstyremyndigheten på Vestbredden deltatt.

Palestinske kilder opplyser til den israelske avisa Haaretz at atmosfæren har vært spent og at det har blitt lagt betydelig press på Hamas for å få dem til å slutte opp om en avtale.

Israelske krav

Den israelske regjeringen har ikke kommentert de siste meldingene fra Egypt, men statsminister Benjamin Netanyahus kontor stilte i helgen en rekke betingelser for å inngå en avtale.

En av betingelsene er at samtlige gjenværende gisler i Gaza blir løslatt, og at Israel får full kontroll over Gaza.

Israel krever også avvæpning av Hamas og andre palestinske grupper der og utelukker en avtale som innebærer at Hamas eller Palestinas regjering på Vestbredden får styre området i framtida.