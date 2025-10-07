Kielland-ofre må vente til 2027 med å få erstatning
Over 45 år etter Alexander Kielland-ulykken, hadde overlevende og etterlatte forventet at det kunne settes sluttstrek i form av kompensasjon. Men nå må de vente enda lenger før de får erstatning.
45 år etter ulykken med oljeboringsplattformen «Alexander Kielland» kjemper fortsatt overlevende og etterlatte for erstatning.
Foto: Erik Thorberg/NTB
Innenriks
Først skal oljepionerene få sin rettmessige og fortjente kompensasjon. Når det er gjort, skal overlevende og etterlatte etter Alexander Kielland-ulykken i 1980 få sin oppreisning.
Mandag ettermiddag møtte Kielland-nettverket olje- og energiminister Terje Aasland (Ap), og fikk da beskjed om at erstatningen deres trolig vil drøye til 2027.
I forrige uke ble det også sendt et brev til energiministeren, med krav om at Kielland-kompensasjon må komme med på
statsbudsjett 2026 fra fagforeningslederne i Fellesforbundet, Styrke, Lederne,
Nito og Safe.