Kielland-ofre må vente til 2027 med å få erstatning

Over 45 år etter Alexander Kielland-ulykken, hadde overlevende og etterlatte forventet at det kunne settes sluttstrek i form av kompensasjon. Men nå må de vente enda lenger før de får erstatning. 

45 år etter ulykken med oljeboringsplattformen «Alexander Kielland» kjemper fortsatt overlevende og etterlatte for erstatning.

Tom Vestreng
Tom Vestreng
Først skal oljepionerene få sin rettmessige og fortjente kompensasjon. Når det er gjort, skal overlevende og etterlatte etter Alexander Kielland-ulykken i 1980 få sin oppreisning.

Mandag ettermiddag møtte Kielland-nettverket olje- og energiminister Terje Aasland (Ap), og fikk da beskjed om at erstatningen deres trolig vil drøye til 2027.

I forrige uke ble det også sendt et brev til energiministeren, med krav om at Kielland-kompensasjon må komme med på statsbudsjett 2026 fra fagforeningslederne i Fellesforbundet, Styrke, Lederne, Nito og Safe.

