45 år etter ulykken med oljeboringsplattformen «Alexander Kielland» kjemper fortsatt overlevende og etterlatte for erstatning. Foto: Erik Thorberg/NTB

Først skal oljepionerene få sin rettmessige og fortjente kompensasjon. Når det er gjort, skal overlevende og etterlatte etter Alexander Kielland-ulykken i 1980 få sin oppreisning.

Mandag ettermiddag møtte Kielland-nettverket olje- og energiminister Terje Aasland (Ap), og fikk da beskjed om at erstatningen deres trolig vil drøye til 2027.

I forrige uke ble det også sendt et brev til energiministeren, med krav om at Kielland-kompensasjon må komme med på statsbudsjett 2026 fra fagforeningslederne i Fellesforbundet, Styrke, Lederne, Nito og Safe.