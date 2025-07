KI kan ta 80 prosent av nettrafikken – norske nettsteder kan rammes hardt

– Det er en utvikling her som vi ikke kjenner rekkevidden av, sier Aksel Kjær Vidnes, ansvarlig redaktør i Forskning.no til Klassekampen.

Foreløpig har de ikke merket nedgang, men han tror det kan komme.

Siden mai har Googles nye funksjon «AI Overview» vært tilgjengelig i Norge og andre europeiske land. I mange søk vises nå en oppsummering generert av kunstig intelligens øverst i søkeresultatene – noe som kan stjele oppmerksomheten fra nettredaksjonene.

En studie fra analyseselskapet Authoritas, omtalt i The Guardian , viser at nettsteder som tidligere lå øverst i søkeresultatene, i snitt mister 79 prosent av trafikken hvis de havner under en KI-oppsummering.

Annonse

Vidnes mener utviklingen kan ramme mindre aktører hardest:

– Google trenger aviser og nettsteder som Forskning.no, som bidrar til å søkemotorene har innhold å videreformidle. De skyter seg selv i foten hvis de kanaliserer for mye trafikk vekk fra redaktørstyrte medier. Det kan føre til at nisjemediene sliter, låser innholdet sitt for søkemotorene, og folk får mindre igjen for å bruke søkemotorene, sier han.

Helseportalen NHI.no har allerede opplevd trafikkfall.

– Vi har merket nedgang de siste månedene som direkte kan knyttes til oppsummeringer fra KI, sier redaktør Merethe Kvam til avisen.

Annonse

Google har avvist studien som «unøyaktig og de mener den er basert på feilaktige antakelser».

(NTB)