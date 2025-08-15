Katter utvikler demens på lignende måte som mennesker

Også katter kan få demens. Forskning på katter kan bidra til større forståelse for sykdommen og kanskje også bidra til bedre behandling av mennesker med alzheimer. Sara Johannessen Meek / NTB

Katter har muligens ni liv, men også de kan bli plaget av demens i alderdommen.

Forskere ved Universitetet i Edinburgh har gjennomført en obduksjon av hjernen på 25 katter som hadde vist symptomer på demens.

I hjerner med kattedemens ble det funnet en opphopning av betaamyloid, samme type protein som opptrer hos mennesker ved Alzheimers sykdom.

En verdifull modell

Forskerne håper funnene hos katt vil gi et klarere bilde på hvorfor disse dyrene får kognitiv dysfunksjon og hukommelsestap. Det vil også gi en verdifull modell for å studere demens hos mennesker.

Studien er karakterisert som en «perfekt naturlig modell for alzheimers» av forskerne som jobbet med den. Den gir altså håp om gjennombrudd i forskningen om den ødeleggende sykdommen.

Ekspertene mener at forskningen kan bidra til utvikling av nye behandlinger for Alzheimers sykdom, samt hjelpe til å bedre forstå og håndtere demens hos katter.

Tidligere har forskere som studerer alzheimer, vært avhengige av genetisk modifiserte gnagere. Nå håper man at studier av demens hos katter, på grunn av økt nøyaktighet, kan gi et større potensial for å utvikle behandlinger av mennesker med sykdommen.

Åpner nye dører

Leder av studien, Robert McGeachan fra Edinburghs Royal School of Veterinary Studies, understreker at demens er en ødeleggende sykdom, enten den rammer mennesker, katter eller hunder.

– Våre funn fremhever de slående likhetene mellom kattedemens og Alzheimers sykdom hos mennesker. Dette åpner døren for å utforske nye og lovende behandlinger for Alzheimers sykdom hos mennesker, sier han, og legger til at funnene også kan hjelpe våre aldrende kjæledyr.

– Fordi katter naturlig utvikler disse hjerneforandringene, kan de også gi oss en mer nøyaktig modell av sykdommen enn tradisjonelle laboratoriedyr. Det vil gagne både dem og oss menneskene, håper McGeachan.

Svært belastende

Danielle Gunn-Moore, professor i kattemedisin ved Royal School of Veterinary Studies, påpeker at demens hos katter er svært belastende for både katten og dens eier.

Å bedre forstå sykdommen og hvordan vi best kan behandle kattene, vil være fantastisk for kattene og deres eiere, men også mennesker med Alzheimers og alle deres kjære, sier han.

– Kattedemens er den perfekte naturlige modellen for Alzheimers – alle vil dra nytte av denne forskningen, avslutter han.