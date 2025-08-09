Karbonfangerne på bygda: – Se på pipa. Ser du røyk? Snart renser vi også det du ikke ser
Karbonfangst er ikke lenger forbeholdt storbyen. I Rakkestad står anlegget klart, mens Oslo planlegger et av verdens største. Nå kan bygdene bli en del av klimaløsningen.
Kenneth Juul i Carbon Centric foran Norges første fullskala karbonfangstanlegg ved et avfallsforbrenningsanlegg. – Dette er bare starten, sier han.
FOTO: Tomm Pentz Pedersen
– Vi begynner i det små, men vi begynner nå.
Det sier Kenneth Juul, kommersiell direktør og medgründer i Carbon Centric – selskapet som har bygget Norges første fullskala karbonfangstanlegg ved et avfallsforbrenningsanlegg, i Rakkestad.
Karbonfangst er i ferd med å gå fra teori til virkelighet – ikke bare i hovedstaden, men også i distriktene. I Rakkestad står anlegget allerede klart til å fange CO₂, mens Hafslund Celsio i Oslo planlegger et av verdens mest ambisiøse karbonfangstprosjekter innen avfallsforbrenning, på Klemetsrud.