Karbonfangerne på bygda: – Se på pipa. Ser du røyk? Snart renser vi også det du ikke ser

Kenneth Juul i Carbon Centric foran Norges første fullskala karbonfangstanlegg ved et avfallsforbrenningsanlegg. – Dette er bare starten, sier han. FOTO: Tomm Pentz Pedersen

– Vi begynner i det små, men vi begynner nå.

Det sier Kenneth Juul, kommersiell direktør og medgründer i Carbon Centric – selskapet som har bygget Norges første fullskala karbonfangstanlegg ved et avfallsforbrenningsanlegg, i Rakkestad.

Karbonfangst er i ferd med å gå fra teori til virkelighet – ikke bare i hovedstaden, men også i distriktene. I Rakkestad står anlegget allerede klart til å fange CO₂, mens Hafslund Celsio i Oslo planlegger et av verdens mest ambisiøse karbonfangstprosjekter innen avfallsforbrenning, på Klemetsrud.