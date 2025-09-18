Kapital: Rekordmange norske milliardærer – over halvparten av formuene styres nå fra utlandet

Skipsreder John Fredriksen er fortsatt Norges rikeste, ifølge Kapital. 81-åringen har toppet magasinets oversikt siden 2003. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Magasinet Kapital publiserte torsdag sin 35. årlige liste over Norges 400 rikeste. Årets liste er full av gamle travere og nye profiler samt rekorder.

Hele 51,5 prosent av den totale formuen på listen styres nå helt eller delvis fra utlandet, ifølge Kapital.

67 av personene på listen har i dag adresse i utlandet. Inkluderer man utflyttede arvinger med eierandeler i familiebedrifter, ender tallet på 107 personer.

Færre kvinner

Samtidig har Norge aldri hatt flere milliardærer. Årets liste teller 479 personer med formue på over 1 milliard kroner – 43 flere enn i fjor. For å kvalifisere til en plass i den eksklusive 400-klubben må man i år ha minst 1,25 milliarder kroner på bok.

Mens antall milliardærer på listen har økt, har andelen kvinner falt. Antallet kvinnelige milliardærer faller i år til 46, ned fra 51 i fjor.

Den rikeste er rederiarvingen Else Helene Sundt (45) med 11,5 milliarder kroner. Bare to av kvinnene – kosmetikk-gründer Hilde Midthjell (65) og barnehageeier Eli Sævareid (67) – har skapt formuene selv. Resten er i all hovedsak arvinger til gamle familiebedrifter.

Erling Braut Haaland (t.v.) er tidenes rikeste norske fotballspiller og har i flere år vært på Kapitals liste over Norges rikeste. I år får han selskap av landslagskollega Martin Ødegaard. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Ringrev fortsatt på topp

Shippingmagnaten John Fredriksen (81) holder for 22. gang på rad førsteplassen med en formue på 262 milliarder kroner. Han kan notere seg en oppgang på 3 prosent fra fjoråret.

Fredriksen har siden 2006 vært kypriotisk statsborger, men blir fortsatt inkludert på Kapitals liste.

Norges nest rikeste er Viking Cruise-gründer Torstein Hagen med en estimert formue på 148 milliarder kroner. 82-åringen står for et av de største formuesbyksene noensinne med 56 milliarder kroner ekstra fra i fjor. Det tilsvarer over 150 millioner kroner per dag.

På tredjeplass kommer hedgefondforvalteren Ole Andreas Halvorsen (62) med 81,5 milliarder kroner. Deretter følger de to gigantene i norsk dagligvarehandel: Odd Reitan (74) med 77 milliarder kroner og NorgesGruppens Johan Johannson (58) med 59 milliarder kroner.

Ødegaard og Haaland

Arsenal-kaptein Martin Ødegaard (26) er blant de mest kjente debutantene på topp 400-listen i år, med en formue på 1,25 milliarder kroner.

Ødegaard blir smågutt sammenlignet med landslagskollega og Manchester City-stjerne Erling Braut Haaland, som kan skilte med en formue på hele 4,1 milliarder kroner. Det gjør 25-åringen til tidenes rikeste norske fotballspiller.

Golfstjernen Viktor Hovland (27) og tennisstjernen Casper Ruud (26) er ikke på listen, men kan skilte med henholdsvis 800 og 550 millioner kroner i formue.