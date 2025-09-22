– Kan ikke se for meg et scenario der Trump invaderer
Donald Trump har innsett at han og USA må endre framgangsmåte om Grønland, tror eksperter.
USAs president Donald Trump.
Foto: Leon Neal / Reuters / NTB
Verden
Etter en rekke Trump-utspill om Grønland i vinter, er det
blitt mer stille fra USAs president den siste tiden.
– Jeg tror ikke det kommer til å «skje noe» med Grønland,
sier Paal Sigurd Hilde, professor ved Institutt for forsvarsstudier, til
Dagsavisen.
Hilde, som blant annet har Nato og nordområdene som
spesialfelt, deltok under et ekspertpanel om Arktis på Arctic Security
Conference 2025 i Oslo torsdag. Der sto blant annet Grønland-spørsmålet på
agendaen.