– Kan ikke se for meg et scenario der Trump invaderer

Etter en rekke Trump-utspill om Grønland i vinter, er det blitt mer stille fra USAs president den siste tiden.

– Jeg tror ikke det kommer til å «skje noe» med Grønland, sier Paal Sigurd Hilde, professor ved Institutt for forsvarsstudier, til Dagsavisen.

Hilde, som blant annet har Nato og nordområdene som spesialfelt, deltok under et ekspertpanel om Arktis på Arctic Security Conference 2025 i Oslo torsdag. Der sto blant annet Grønland-spørsmålet på agendaen.