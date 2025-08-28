Kan bli hardere i klypa overfor kommunene

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) på pressekonferansen om prioriteringer i skolen på Deichmann Tøyen i Oslo for en måned siden. Foto: Lise Åserud / NTB Foto: Lise Åserud / NTB

– Jeg blir ganske opprørt. Spesielt når pengene enkelte steder settes på sparekontoen, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun til Dagsavisen.

Da regjeringen i 2023 og 2024 ga norske kommuner 415 millioner kroner i øremerkede midler til trykte lærebøker, var det for å skape en bedre balanse mellom skjerm og bok i skolen slik at elevene lærer mer og bedre.

Denne uken fikk Askøy kommune utenfor Bergen mye oppmerksomhet fordi kommunen har brukt øremerkede midler til å betale for bøker som allerede var kjøpt inn av kommunens egen lomme, og ikke til nye ekstra bøker – slik regjeringens hensikt var.