Kampen om valgkretser i Texas: – Rå maktbruk

Guvernøren i Texas truer med å fengsle demokrater som rømmer delstaten i en krangel om valgkretser. Guvernøren i California truer med å bekjempe ild med ild.

Delstatspolitikeren Harold V. Dutton Jr. holder en pressekonferanse med en rekke andre politikere etter at over 50 demokrater rømte fra en stemmeavgivning i Texas, hovedsakelig til delstaten Illinois. FOTO: Scott Olson / Getty Images via AFP / NTB

Verden