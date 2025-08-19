KrF-leder Dag Inge Ulstein (f.v.), Venstre-leder Guri Melby og MDG-leder Arild Hermstad kjemper nå mot hverandre for å nå den beryktede sperregrensen. Det kan avgjøre valget. FOTO: Ole Berg-Rusten/Thomas Fure/ NTB

I år viser målingene at det er uhyre tett mellom blå og rød-grønn blokk. Derfor er sperregrensen ekstra viktig.



KrF, MDG og Venstre kjemper nå med nebb og klør for å nå fire prosent av alle stemmene i Norge.

Den eller de som klarer det, kan avgjøre hvem som tar over makten i Norge etter valget.

– Sperregrensen kan bli helt avgjørende, sier Johannes Bergh.



Han er valgforsker og instituttleder ved institutt for samfunnsforskning.

MDGs Partileder Arild Hermstad og parlamentarisk leder Une Bastholm er tydelige på hva målet er før høstens stortingsvalg. FOTO: Ole Berg-Rusten

Kampen om fire prosent

Valget i år vil altså trolig handle om hvem som kommer over og hvem som faller under den mye omtalte sperregrensen på fire prosent.

Det er 169 plasser på Stortinget. 150 av dem deles ut etter hvor mange stemmer partiene har fått i de ulike valgdistriktene i Norge, kalt distriktsmandat.

De 19 siste er utjevningsmandater og har som hensikt å gjøre valgresultatet mer rettferdig.

– Problemet med distriktsmandatene er at det blir en skjevhet. De store partiene får for mange mandater i forhold til stemmer. Utjevningsmandatene skal nettopp utjevne denne skjevheten nasjonalt. Det gir en stor fordel for små partier som får over fire prosent av stemmene, sier Bergh.



Det er her sperregrensen blir viktig.



Slik fordeles utjevningsmandatene: Hvert av de 19 valgdistriktene i Norge har ett utjevningsmandat som skal fordeles.

Et parti som når sperregrensen får et utjevningsmandat i det valgdistriktet de har fått flest stemmer, men som ikke har ført til et distriktsmandat.

Kun ett utjevningsmandat kan gis per valgdistrikt. Når de siste utjevningsmandatene skal fordeles vil det derfor være få valgdistrikt igjen. Et parti kan dermed få utjevningsmandater i et distrikt der partiet har liten eller ingen oppslutning. Kilde: Store norske leksikon

I Norge ligger sperregrensen på fire prosent.

Det betyr at partier som får fire prosent eller mer av alle stemmene i landet, kan få tildelt ett eller flere utjevningsmandat.

Dersom partiet ikke når sperregrensen, får de altså ikke være med i kampen om disse mandatene.

Jo flere mandater et parti sikrer seg, desto større innflytelse får de i norsk politikk.

Og enda viktigere, sperregrensen kan avgjøre om det blir Sylvi Listhaug (FrP), Erna Solberg (H) eller Jonas Gahr Støre (Ap) som blir statsminister de neste fire årene.

KrF og Venstre peker på borgerlig side, mens MDG peker på rød-grønn.

Valgnederlaget i 2021

MDG er ikke fremmed for å kjempe mot sperregrensen.

Rett før forrige stortingsvalg var de sikre på at de skulle bryte gjennom. Målet var en oppslutning på sju prosent.

Lenge utover valgkvelden så det ut som det skulle gå.

Så kom det knusende nederlaget. MDG var litt over 1700 stemmer unna sperregrensen og endte på 3,94 prosent.

For partiet betød det tre plasser i Stortingsalen mot åtte.

Valgnederlaget var tøft for MDG, og i tiden etter har mange sentrale medlemmer meldt seg ut av maktkampen.

Rasmus Hansson var MDGs første stortingspolitiker. Her er han på MDGs valgvake på Sentralen under stortingsvalget 2021. FOTO: Annika Byrde

Små marginer – store utslag

Ifølge Poll of polls, som blant annet viser snittmålinger for de norske partiene fordelt på måneder, har KrF hoppet fra 3,2 prosent oppslutning i juli til 4,4 prosent så langt i august.

Det betyr en økning på fem mandater, fra to til sju.

En måling fra Nettavisen forrige uke viste hele 5,6 prosent oppslutning for KrF.

MDG har på sin side gått ut å bedt om å "få låne" Arbeiderparti-velgere for å komme seg over sperregrensen og dermed hjelpe rød-grønn blokk.

Ifølge poll of polls' snitt for august har MDG fått økt oppslutning, men kommer seg ikke over sperregrensen. Dermed står antallet mandater foreløpig fast på tre.

I en nylig måling fra NRK, Dagbladet og Vårt Land kommer imidlertid MDG over sperregrensen med 4,7 prosent mens Venstre faller under med 3,8 prosent.

Det sikrer rødgrønt flertall.

Med andre ord, Sperregrensen betyr at det er svært små marginer som avgjør hvilken politikk som skal føres i landet de neste fire årene.

– Tanken er styringsdyktighet

Johannes Bergh er valgforsker og forskningsleder ved institutt for samfunnsforskning. FOTO: Institutt for samfunnsforskning

Norge er ikke det eneste landet som har sperregrense. Danmark og Tyrkia er to andre eksempler.

I Danmark er sperregrensen lavere med to prosent, mens Tyrkia har mye høyere sperregrense på ti prosent.

– Hvorfor har vi en sperregrense på fire prosent i Norge?

– Tanken bak sperregrensen er at det skal være en viss styringsdyktighet på Stortinget. De store partiene får en fordel av å være store, samtidig unngår man at sammensetningen på Stortinget blir alt for oppstykket, sier valgforsker Bergh og fortsetter:



– Likevel, i internasjonal sammenheng er vår valgordning ganske snill med de små partiene. Det er noe helt annet i for eksempel Storbritannia.

– Er sperregrensen litt udemokratisk for småpartier som får en del velgere men ikke når over fire prosent?



– Jeg er ikke enig at det er udemokratisk. Man kan tenke at å senke eller fjerne sperregrensen gjør det slik at Stortinget blir mest mulig likt velgernes preferanser, men da ser man bort fra det andre hensynet – om styringsdyktighet, sier Bergh og legger til:

– Det er viktig at Stortinget er satt sammen slik at det er mulig å få flertall for politikk og kunne danne regjering. Derfor er det viktig med noen begrensninger for små partier og noen fordeler for de store.

Kilde: Store norske leksikon