Kampen-drapet: Politiet utvider siktelsen til terrorhandling

Den 18 år gamle mannen som er siktet for drapet på Kampen i Oslo natt til søndag, er også siktet etter terrorbestemmelsen i straffeloven. Han blir framstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett klokka 14 mandag ettermiddag.

Politiadvokat Philip Green opplyste mandag formiddag at 18-åringen i avhør har knytter seg til drapet på en muslimsk kvinne i 30-årene på et hybeltiltak tilknyttet barnevernet natt til søndag.

– Slik saken står nå, mener vi at han hadde til hensikt å skape frykt i en del av befolkningen. Det er også årsaken til at han nå er siktet etter terrorbestemmelsen, sier politiadvokat Philip Green på et pressetreff mandag formiddag.

Til NTB sier Green at det så langt i etterforskningen og etter de første avhørene i saken, ikke er holdepunkter for at 18-åringen kan ha vært utilregnelig.

Antimuslimsk

– Han forklarer seg litt om motivet for sine handlinger. I forklaringen har han også gitt uttrykk for at han hadde intensjon om å skade flere personer, sier politiadvokaten.

Etterforskningen så langt har vist at 18-åringen ikke hadde noen sterk evne til å gjennomføre ytterligere voldshandlinger, men den utvidede siktelsen er begrunnet i han planer og hensikt om å skade flere.

– Han har gitt uttrykk for negative holdninger overfor muslimske personer. Men jeg vil igjen understreke at mye tyder på at gjennomføringsevnen hans for de videre angrepene etter dette drapet, den var lav, sa Green.

Etter straffelovens bestemmelser kan en person anses å ha terrorhensikt dersom man ved en kriminell handling forsøker å spre alvorlig frykt i en befolkning. Strafferammen er fengsel i opptil 21 år, eller opp til 30 år dersom flere personer blir drept.

PST hadde kjennskap

Drapet skjedde på et hybeltiltak tilknyttet barnevernet natt til søndag. Det var en nabo som varslet politiet, og da de kom til stedet fant de kvinnen hardt skadet.

Den 18 år gammel beboeren ble pågrepet kort tid etter drapet.

Den siktede mannen har ikke ifølge politiet noen betydelig straffesakshistorikk. Likevel ble det i mars i år uttrykt bekymring om den siktedes radikalisering i en høyreekstrem retning.

PST har opplyst at de hadde kjennskap til den siktede 18-åringen fra tidligere. Bakgrunnen er at han har ytret høyreekstreme holdninger.