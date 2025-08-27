Ordstyrer Jo Moen Bredeveien, justis- og beredskapsminister Astri Aas-Hansen og forfatter og rådgiver i Tankesmien Agenda Sylo Taraku under Politisk pub onsdag. FOTO: Gabriel Qvigstad Trampe

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Hør hele arrangementet nederst i saken.

Onsdag besøkte justis- og beredskapsminister Astri Aas-Hansen og Sylo Taraku, forfatter og rådgiver i Tankesmien Agenda, Politisk pub på Grünerløkka Brygghus i Oslo. Arrangementet er i regi av Dagsavisen og Tankesmien Agenda.