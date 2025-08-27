Kampen-drapet: – Kan ikke si hva som har gått galt
Tragedien på Kampen ble emne for diskusjon på Dagsavisens Politisk pub onsdag, i en bredere diskusjon som omhandlet kriminalitetsbildet i det norske samfunnet.
Ordstyrer Jo Moen Bredeveien, justis- og beredskapsminister Astri Aas-Hansen og forfatter og rådgiver i Tankesmien Agenda Sylo Taraku under Politisk pub onsdag.
FOTO: Gabriel Qvigstad Trampe
Innenriks
Hør hele arrangementet nederst i saken.
Onsdag besøkte justis- og beredskapsminister Astri Aas-Hansen og Sylo Taraku, forfatter og rådgiver i Tankesmien Agenda, Politisk pub på Grünerløkka Brygghus i Oslo. Arrangementet er i regi av Dagsavisen og Tankesmien Agenda.