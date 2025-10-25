Kamala Harris åpner for å stille til presidentvalg igjen

Kamala Harris varsler at hun ikke er ferdig i politikken, og åpner for å stille som presidentkandidat igjen. Angelina Katsanis / AP / NTB

– Jeg er ikke ferdig, sier Kamala Harris i et stort intervju med BBC som sendes søndag.

Etter at hun tapte valget til Donald Trump i fjor, har Harris vært relativt stille om sin egen framtid.

I fjor avviste hun å stille til valg som guvernør i California. Det ble tolket som at hun holdt døren på gløtt for et nytt forsøk på å nå Det ovale kontor, skrev Politico.

Nå sier hun at hun kunne tenke seg å stille til valg igjen.

Annonse

En framtid i politikken

– Jeg har vært i det offentliges tjeneste hele mitt liv, og det sitter i ryggraden min.

Joe Biden fikk mye kritikk i etterkant av valget for ikke å trekke seg som kandidat tidligere. Den daværende presidenten insisterte lenge på å stille til gjenvalg, men trakk seg fra valgkampen i juli 2024. Harris ble da den demokratiske kandidaten.

Harris sier at hun hadde et svakt utgangspunkt da hun ble kandidat så sent i valgkampen, mens flere har ment at hun manglet tydelige standpunkt om både økonomisk styring og mer hverdagslige spørsmål, skriver kanalen.

Annonse

Harris sier hun ikke har tatt noen beslutning ennå, men at hun ser for seg en framtid i politikken uansett.

Skarpt svar

I intervjuet går Harris hardt ut mot Trump, og sier at han oppfører seg som en fascist og styrer på en autoritær måte, akkurat som hun hadde forutsett.

– Herregud, hva vil skje med landet vårt?, gjenforteller Harris fra da valgresultatet kom.

Annonse

Demokratene fikk 226 valgmannsstemmer, langt under republikanernes 312, men i antall stemmer skilte kun 1,5 prosentpoeng mellom de to, rundt 2,3 millioner stemmer av over 150 millioner.

Hele intervjuet med Harris sender BBC søndag formiddag.

Det hvite hus svarer skarpt på spørsmål om Harris' utsagn om Trump.

– Da Kamala Harris gikk på et braktap i valget skulle hun tatt hintet. Det amerikanske folket bryr seg ikke om hennes absurde løgner, sier talskvinne Abigail Jackson i Det hvite hus til den britiske kringkasteren.