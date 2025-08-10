Justisministeren om kriminalomsorgen: – En nedprioritering over tid

Problemene i kriminalomsorgen tårner seg opp. Hvordan vil regjeringa løse dem?

Justisminister Astri Aas-Hansen (Ap) har siden hun tiltrådte måttet hanskes med store utfordringer i kriminalomsorgen. Rødt mener Ap har vært for treige, og frykter at de har spilt ballen over til en blåblå regjering.

Ylva Lie Bjerke
Journalist
Publisert

Etter at Astri Aas-Hansen tiltrådte som justisminister i februar, har stadig flere kriser havnet i fanget hennes.

  • Volden mot ansatte i norske fengsler øker. 
  • Andelen innsatte i norske fengsler med ruslidelser og psykiske lidelser øker.
  • De siste fire årene har nærmere 300 nyutdannede fengselsbetjenter flyktet fra yrket, og turnuslistene fylles opp med stadig flere vikarer.
  • Regjeringas prøveordning med miljøterapeuter i ordinær turnus har møtt kraftig kritikk, både fra fagforening og tillitsvalgte.

Norsk fengsels- og friomsorgsforbund (NFF) legger ikke fingrene imellom og advarer: uten fengselsbetjentene, ingen kriminalomsorg.

