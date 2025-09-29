Justisministeren etter Frp-utfordring om ungdomskriminalitet: – Mange forventer at vi løser dette sammen
Frp og Ap er uenige om hvorvidt Norge bør ha lukkede institusjoner for barn som begår kriminalitet. Men de åpner begge for å finne løsninger sammen.
Listhaug er ikke fornøyd med Aps innsats mot ungdomskriminalitet. Mandag møttes de i Dagsnytt 18-studioet.
Skjermdump fra sending.
I NRKs Dagsnytt 18 mandag debatterte Frp-leder Sylvi Listhaug og justisminister Astri Aas-Hansen (Ap) hvordan man skal håndtere barn under den kriminelle lavalderen som begår kriminalitet.
Det skjer etter flere hendelser den siste tiden, blant annet: