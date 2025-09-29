Justisministeren etter Frp-utfordring om ungdomskriminalitet: – Mange forventer at vi løser dette sammen

Listhaug er ikke fornøyd med Aps innsats mot ungdomskriminalitet. Mandag møttes de i Dagsnytt 18-studioet. Skjermdump fra sending.

I NRKs Dagsnytt 18 mandag debatterte Frp-leder Sylvi Listhaug og justisminister Astri Aas-Hansen (Ap) hvordan man skal håndtere barn under den kriminelle lavalderen som begår kriminalitet.

Det skjer etter flere hendelser den siste tiden, blant annet:

To 13-åringer var ifølge politiet involvert i hendelsen der en håndgranat eksploderte ved Pilestredet i Oslo. Politiet tror 13-åringene kan ha fraktet med seg håndgranater på bussen og at de kan ha handlet på oppdrag fra andre.

En 13-åring er også siktet etter at en jevnaldrende gutt ble funnet med skader fra en skarp gjenstand på Haugerud i Oslo på lørdag. En 11 år gammel gutt ble også brakt inn av politiet, men er ikke siktet.