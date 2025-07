Juni var årets mest dødelige trafikk-måned

Totalt har 50 mennesker mistet livet i trafikken hittil i år. 17 av trafikkdødsfallene skjedde i årets første sommermåned.

Det viser tall fra Trygg Trafikk.

Ifølge organisasjonen er det flest som blir drept og skadet i trafikken om sommeren.

– Årsaken er sammensatt, men vi vet at farten og trafikken øker, så det kan ha en sammenheng. Mange kjører på strekninger som ser bare og fine ut, og tenker at de kan kjøre fortere – uten å tenke over at risikoen for å havne i en ulykke øker ved høyere fart, forteller pressesjef Christoffer Solstad Steen.

Annonse

Stor andel utforkjøringer

Halvparten av dødsulykkene var utforkjøringer med bil eller motorsykkel.



– Hvorfor oppstår det så mange utforkjøringer?



– Mangelen på oppmerksomhet er nok en stor medvirkende årsak. Om du får en melding og ser på mobilen i 3 sekunder, kan du kjøre mange meter i blinde når hastigheten er høy. Mange blir også distrahert av passasjerer i baksetet, sier Steen.

Annonse

Han legger til:

– Vi vet også at det er en del ulykker hvor MC-sjåføren ikke klarer svingen. Mange tilpasser ikke farten sin godt nok, eller de lar være å bremse. Noen stivner til. Men det er en myte at du ikke skal bremse i sving – må du bremse, så må du bremse.



Færre kvinner døde

– Det er færre kvinner som har mistet livet i trafikken enn vanlig, forteller Steen videre.

Annonse

Kun sju kvinner har omkommet i trafikken så langt i år. Tallet er halvert fra 14 i fjor.

I år er andelen menn i dødsulykke-statistikken 86 prosent. Dette er høyere enn gjennomsnittet for de siste fem årene, som er på 76 prosent.

Kjønnsforskjellen er imidlertid ikke unik, mener Steen:

– Vi har andre år hvor vi har hatt like få kvinner. Men menn er alltid øverst på ulykkesstatistikken.