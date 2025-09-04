Ap og statsminister Jonas Gahr Støre gjør det godt på ny måling. Javad Parsa/NTB

– Denne målingen er først og fremst en god nyhet for hele den rødgrønne siden. Det kan se ut som en trend fordi resultatet bekrefter også det andre målinger viser, sier Johannes Bergh, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, til FriFagbevegelse.

Avhengig av Rødt og MDG

Samlet får hele rødgrønn side 94 mandater på den siste målingen som Opinion har gjort for Dagsavisen og FriFagbevegelse før valget 8. september. Det er et solid flertall.

73 av disse mandatene tilhører Ap, SV og Sp, og det trengs 85 mandater for å få flertall i Stortinget. Dermed avhenger flertallet av mandatene til både Rødt og MDG.

Annonse

– Dette er ikke nødvendigvis en drømmesituasjon for Ap. Det er uansett en krevende parlamentarisk situasjon for Ap å inngå kompromiss med to partier som de ikke vil ha med inn i en regjering, sier valgforskeren.

At Ap nå må forhandle med både Rødt og MDG, skyldes i hovedsak Sps store fall de siste fire årene. Kun 5,4 prosent av de spurte vil nå stemme på Trygve Slagsvold Vedums parti.

Det er den store forskjellen fra forrige valg i 2021. Da holdt det for Ap å ha Sp og SV i ryggen.

Teoretisk kan også Ap hoppe bukk over tidligere regjeringspartner Sp og kun forholde seg til SV, Rødt og MDG, men da er flertallet skjørt – kun 85 mandater.

Annonse

– Mandatfordelingen er god for SV, Rødt og MDG. De tre partiene kan nå få gjennomslag for sin politikk uten å involvere Sp, sier Bergh.

Ap: – Sterkest mulig

Aps nestleder Tonje Brenna forholder seg rolig til at partiet på denne målingen må styre sammen med både Sp, SV, MDG og Rødt.

– Vi er forberedt på å styre Norge trygt videre. Vi vil søke flertall for saker i Stortinget. Enkeltutspill og krav fra andre partier forholder vi oss ikke til før valget. Vår jobb er å sørge for et sterkest mulig Ap ved valget, sier Brenna til FriFagbevegelse.

Annonse

Ap blir målt til 27,5 prosent – en framgang på 2,8 prosentpoeng i august – og er det største partiet med klar margin.

Brenna minner om at det er tryggheten til arbeidsfolk og økonomien til hver og én av oss som står på spill

– Vil vi fortsatt ha Jonas og Jens ved roret eller Sylvi Listhaug som statsminister? Vi skal stå på helt inn. Hver stemme teller, sier hun.

Dårligste siden 2009

Annonse

Det borgerlige flertallet fra forrige måling har forvitret.

Høyre befinner seg nå helt på bunnen, og oppslutningen på 13,1 prosent er den dårligste for partiet siden 2009 på målingene fra Opinion.

Resultatet er også 0,3 prosentpoeng lavere enn partiet ble målt til på en undersøkelse som Opinion gjorde for ABC Nyheter og Altinget tidligere i uken.

Høyres nedtur over tid er stor – fra toppnoteringen i mars 2023 på 36,9 prosent og det stabile nivået på nær 30 prosent i lang tid til den dårligste målinga på 16 år nå.

Annonse

– Fallet er enormt, og både dramatisk og uvanlig – selv i en tid der velgerne er lite lojale, konstaterer Johannes Bergh.

En del av tilbakegangen på 4,9 prosent skyldes at Høyre ikke har klart å stoppe lekkasjen til Frp. 134.000 av Høyres velgere har nå søkt tilflukt hos Frp.

– Høyre ligger dårlig an, og det bekreftes av en rekke andre målinger. Partiet sliter med Frps suksess og har mistet en god del velgere til Ap, fastslår Bergh.

MDG får innflytelse

Annonse

Det er hyggelig at hele den rødgrønne siden går fram, mener MDG-leder Arild Hermstad. MDG er godt over sperregrensen og får 6,3 prosent,

Han er klok av skade bevisst på at et par gode målinger i opptakten til valget, ikke gir seter på Stortinget.

Det er det bare tilstrekkelig oppslutning når valglokalene stenger dørene mandag kveld som gjør.

– Vi er ikke fornøyd før valgresultatet viser at vi er over sperregrensen. Vi kan fortsatt tape terreng før valgdagen, slik vi gjorde i 2021, understreker Hermstad overfor FriFagbevegelse.

Annonse

Han kommer til å legge noen klare politiske prioriteringer på bordet hvis det skulle komme til samtaler og eventuelt forhandlinger om samarbeid på ikke-borgerlig side etter valget.

– Det å gjøre Jonas Gahr Støre grønnere og mer solidarisk, er utrolig viktig for oss, sier han.

Fakta om målingen

Opinions barometer for september er basert på 1000 telefonintervjuer i perioden 27. august til 3. september 2025.

Annonse

85 prosent har avgitt svar om partireferanse. Dette tilsvarer 848 respondenter.

Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer som varierer mellom 1,4 og 3,1 prosent, avhengig av prosentresultatets størrelse.

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!