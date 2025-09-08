SV-nestleder Marian Hussein få minutter etter at partiets valgvake har jublet for foreløpige resultater, som viste rødgrønn valgseier. Martin Næss Kristiansen

På Sosialistisk Venstrepartis (SV) egne vegne tok ikke Hussein av som resten av valgvaken. Det foreløpige resultatet etter klokka 21 valgkvelden, med drøyt 2 millioner talte stemmer, ga SV 5,5 prosent oppslutning.

– Jeg tror kvelden fortsatt er ung og at mye kan skje. Vi har noen spennende timer foran oss.



– Men dere er godt over sperregrensa nå?



– Det ser bra ut, er alt Hussein vil konkludere med.



– Et avgjørende valg i vår tid



Hun har imidlertid en god magefølelse for rødgrønt flertall, som de foreløpige resultatene viser at det ligger an til. Og det er nok kanskje også det viktigste for SV-leiren i kveld.

Hussein mener at de foreløpige resultatene er et tydelig budskap fra velgerne.

– Det viser at folkemakta har stoppet pengemakta og at demokratiet seirer over milliardærene som har forsøkt å kjøpe valget.

– Er ikke det en litt vel hard påstand?

– Nei, de har pøst ut penger på ekstreme reklamer, svarer Hussein, og legger til:

– Dette ble et avgjørende valg i vår tid, der folket satte høyest internasjonal solidaritet, mindre forskjell mellom folk her hjemme og å ta vare på miljøet og klimaet.

Hussein gjentar også overfor Dagsavisen takknemligheten og stoltheten hun uttrykte overfor medlemmene i salen på Rockefeller tidligere på kvelden:

– Dette har virkelig vært en mobiliseringsvalgkamp fra SV. Vi har banket på 17.000 dører, og menneskemøter kan bli avgjørende. Magefølelsen nå sier at det blir rødgrønt flertall, men så spørs det hvor tyngdepunktet på rødgrønn side havner når alle stemmene er talt opp, sier Hussein.

Bergstø: – Oljefondet ut av folkemordet

En drøy time etter at de første valgresultatene var kommet, gikk SV-leder Kirsti Bergstø på scenen – til full jubel fra sine egne – og holdt den reneste seierstalen.

– Det blir ikke fire år med Solberg. Det blir ikke fire år med Listhaug. Men det blir fire nye år med Støre. Nå starter arbeidet der kampen mot Forskjells-Norge skyter fart. Det betyr også vern av natur, det betyr rødgrønn politikk, sa Bergstø blant annet.



Så tok hun SVs egen lave oppslutning innover seg.

– Vi skulle ønske at vi var større. Men, som vi vet at det pleier å være: Når Ap går opp, så er det vanskelig for oss ikke å gå ned, sa Bergstø før hun ble avbrutt et øyeblikk:



– Palestina!, lød det fra salen, før SV-lederen svarte:



– Det viktigste er rødgrønt flertall, og vi har en stor seier i sikte: Å få oljefondet ut av folkemordet, sa Bergstø og siktet til Gaza.



– Vi gjentar at vi ikke kan leve med at Norge er ansvarlige. Vi må stå på rett side av historien, konkluderte SV-lederen fra scenen.



SVs høyeste oppslutning var i stortingsvalget i 2001, med 12,3 prosent av stemmene. Partiet har aldri havnet under sperregrensa etter at de kom inn på Stortinget i 1973, da under navnet Sosialistisk Valgforbund.

Men – i 2013-valget var de farlig og historisk nær: Med 4,1 prosent havnet SV da så vidt over sperregrensa. Miljøpartiet De Grønnes (MDG) innhogg i SVs tradisjonelle velgermasse hadde startet, ifølge Store Norske.

Terningkast: Ikke en valgkamp-vinner

Kvelden før kvelden ble SV kåret til en av valgkampens tre tapere av Dagsavisens kommentatorer og redaktører. De mener SV havnet i skvis mellom Rødt og MDG og ikke klarte å markere seg.

«SV har ikke klart å ta eierskap til noe som helst i denne valgkampen. SV har vanligvis eid sosial ulikhet, men selv ikke når NRK legger en serie om norsk fattigdom midt i valgkampen, klarer SV å bruke det til sin fordel. Rødt er røffere og bedre på støtten til svakerestilte, mens MDG er tydeligere på klima og utsatte minoriteter», lyder det blant annet i dommen, som oppsummeres med terningkast 2 til SV.

På forhåndsstemmingens nest siste dag gjorde SV-leder Kirsti Bergstø og nestleder Marian Hussein et siste forsøk på å få sofavelgerne opp av sofaen før selve valgdagen. De to troppet opp på Stovner, en Oslo-bydel hvor valgdeltakelsen er spesielt lav og mange av SVs hjertesaker gjør det godt.

– Det er de to sakene som er viktigst for folk her. Å stoppe folkemordet i Gaza, og økonomi. Folks lønn strekker ikke til. Mange her jobber i lavtlønnsyrker, påpekte Hussein overfor Dagsavisen.

SV med stemmebyks på østkanten

Og nå ser innsatsen på Oslo øst ut til å ha betalt seg i form av både valgdeltakelse og stemmer.

– SV vokser tydelig i nye områder, der Ap har totaldominert. Valgdeltakelsen går også opp i områder hvor den lenge har vært svært lav, sier kommunikasjonsrådgiver Martin Uleberg i Oslo SV.



Med en drøy time igjen av valgkvelden viser foreløpige resultater at SV har gjort et byks blant velgerne i fire bydeler på østkanten:

Opp 6 prosentpoeng til 20,5 prosent i bydel Alna. Opp 7 prosentpoeng i bydel Stovner til 19,6. Opp 4 i bydel Grorud til 17,4. Og opp 7,2 til hele 24,4 prosent i Søndre Nordstrand.

– Det er helt fantastiske tall, som viser at vi har gjort en ordentlig innsats. Vi har de siste årene vist menneskene der at politikk virker, at politikk handler om livene deres. Vi har snakket med folk og hørt stemmene som vanligvis ikke høres i politikken, og de har vist oss sin tillit, sier SV-nestleder Marian Hussein.

Hun mener den viktigste årsaken til at flere på Oslo øst har engasjert seg og stemt SV, er kampen for å trekke oljefondet ut av Israel, som partileder Bergstø adresserte tydelig i sin tale til valgvaken.

Et byks i SV-støtten handler også om sosioøkonomiske forhold på østkanten, mener Hussein.

– De har kjent på at de har fått mer i barnetrygd, sett barnehageregningen krympe og at vi skal fortsette å bygge tannhelsereform. Samtidig har de sett og hørt høyresiden snakke om milliardærer og formueskatten, poengterer Hussein.



