Jubelen i taket hos KrF, tross rødgrønt prognose-flertall

Stemningen var høylytt og oppløftet på Kristelig Folkepratis (KrF) valgvake på Radisson Blu Scandinavia Hotel mandag kveld, før prognosen på valget klokken 21. Da prognosen kom gikk jubelen i taket.

Selv om prognosen viste at rødgrønn side ligger an til å vinne valget, utløste det stor jubel at KrF ligger an til å komme seg så vidt over sperregrensa med 4,3 prosent.

Partiet har løftet seg gjennom sommeren fra et snitt på 3,2 prosent på meningsmålingene i juli, til 4,7 prosent på septembermålingene. Det er klart over sperregrensa på 4 prosent, og kan bety et solid hopp opp fra dagens tre plasser til sju plasser på Stortinget.

– Sperregrensa viktigst

Verken partileder Dag-Inge Ulstein eller partinestor Kjell Magne Bondevik følte seg sikre på å komme seg over sperregrensa da de snakket med pressen på vei inn i Radisson-hotellet, men begge hadde gode håp om nettopp om det.

– Hva er viktigst i kveld, borgerlig valgseier eller å komme seg over sperregrensa, spør Dagsavisen Bondevik mens han sitter og spiser ved et av de små bordene i det smekkfulle lokalet.

Den tidligere statsministeren og KrF-lederen nøler ikke ett sekund.

– For meg er det å få KrF over sperregrensa. Det kan ha en virkning langt ut over neste fireårsperiode at vi har et parti med et klart verdigrunnlag i norsk politikk. Hvis vi faller under den for andre gang, kan det bli en avgjørende knekk, sier han.

Gikk på en historisk smell

Forrige valg var en solid nesetyver for KrF. Da havnet partiet under sperregrensen på 4 prosent. Kun 3,8 prosent av velgerne puttet KrFs stemmeseddel i valgurnen i 2021. Dermed fikk partiet kun in tre representanter på Stortinget: Olaug Bollestad, Kjell Ingolf Ropstad og Dag-Inge Ulstein.

2021-valget var det dårligste siden KrF ble stiftet i 1933, og første gang partiet havnet under sperregrensa. Den gangen ble partiet spådd en svært vanskelig vei tilbake over sperregrensa.

Dramatikk i partiet

De fire årene som har gått siden forrige valg har vært dramatiske for KrF. 18. september 2021 like etter å ha tapt stortingsvalget, trakk Kjell Ingolf Ropstad seg som partileder og statsråd etter pendlerboligsaken.

Olaug Bollestad overtok som ny partileder, men også hun trakk seg før stortingsperioden var over: 22. august i fjor trakk hun seg som partileder etter en varslingssak og mye internt bråk i partiet.

Dag-Inge Ulstein tok over som midlertidig partileder, og ga først uttrykk for at han ikke ønsket å være partileder i KrF. Etter en snau måned hadde han ombestemt seg, og bekreftet at han ønsket å lede partiet. 25. januar i år, ble han valgt som partileder.

Alle tre gir seg på Stortinget

Etter dette valget skal alle de tre KrF-representantene bort fra Stortinget: Ingen av dem tar gjenvalg. Dermed baner de veien for et helt nytt mannskap på Stortinget etter dette valget.

Ulstein har har stått i flere kontroverser, blant annet i kampen mot regnbueflagg i barneskolen og for å ha nektet å fordømme Israels krigføring på Gazastripen.

Samtidig har han spisset partiets næringslivsprofil, og har fått pengestøtte fra flere milliardærer. KrF har løftet fram kampen mot formuesskatten og for lavere skattlegging av næringslivet med et slagord i valgkampen som har vært «bygge på verdier - skape verdier».

