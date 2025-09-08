Jubelbrøl for Frps markante løft: – En god magefølelse

De foreløpige valgresultatene ble sluppet klokken 21.00 mandag kveld, da valglokalene stengte. De foreløpige tallene viser at det går mot en rødgrønn valgseier, med 87 mandater om resultatet hadde vært endelig.

Tallene viser så langt en oppslutning på 24,7 prosent for Frp og partileder Sylvi Listhaug. Det ble mottatt med spontan jubel på Frps valgvake på Hotel Bristol i Oslo, med Frp som klart største parti på borgerlig side.

– Jeg har en god magefølelse. Vi har drevet en svært god valgkamp i år, sa FpU-leder og Frp-profil Simen Velle til Dagsavisen kort tid før de foreløpige tallene ble lagt fram klokken 21.

Simen Velle på Frps valgvake i Oslo mandag kveld. Foto: Jørn H. Skjærpe

– Vi har overtalt mange nordmenn til å stemme for lavere skatter, for verning av ryggraden til velferdsstaten og ikke minst for muligheten til å få lov til å bestemme mer over sitt eget liv. Det er jeg stolt av å ha vært med på, la han til.

Det fullstendige valgresultatet blir vanligvis klart i løpet av valgnatten.

Frps håp

– Hvis det blir slik at Frp gjør et kjempevalg, men rødgrønn side vinner – hvilken følelse vil du da sitte igjen med? spurte Dagsavisen Velle før 21-tallene ble kjent.

– Selvfølgelig håper man på å vinne valget, men man får ikke gjort så mye mer enn det vår egen organisasjon har ansvar for. Frp har levert en god valgkamp. Så får vi se om man til slutt ender med blått flertall og en ny regjering med en ny kurs for Norge, men det er faktisk opp til velgerne, sa FpU-lederen.

– Hvordan ser resten av kvelden ut for deg?

– Først blir det kaffe et par timer til med journalister, og så blir det forhåpentligvis noen øl etter hvert, sa en munter Velle.

Simen Velle på Frps valgvake i Oslo mandag. Foto: Cornelius Poppe / NTB

24,8 prosent - inntil videre

Frp har tilsynelatende gjort sitt beste valg noensinne, med en foreløpig oppslutning på hele 24,8 prosent.



Fremskrittspartiet har ligget høyt på meningsmålingene i snart et år, og det er derfor ikke uventet at de foreløpige tallene er såpass gode. Men Sylvi Listhaug kan smile over det som ser ut til å bli et markant løft fra stortingsvalget i 2021, der Frp til slutt endte på 11,6.

Frps beste resultat kom i 2009, da med 22,9 prosent.

Sylvi Listhaug, som har ledet Frp siden 2021, ga sin stemme i valget tidligere på valgdagen mandag.

– Magefølelsen er god. Nå skal jeg avgi min stemme, og så håper jeg mange gjør det samme som meg og stemmer Fremskrittspartiet, sa hun til pressen utenfor Hovseter skole i Oslo der hun skulle avgi sin stemme, ifølge NTB.

Hun fikk også spørsmål om hun var lei av å bli spurt om hvorvidt hun blir statsminister ved borgerlig valgseier.

– Jeg er jo veldig lei, og nå venter jeg på valgresultatet, sa hun, og gjentok som mange ganger tidligere at Frp mener «det er naturlig at det største partiet bør ha statsministeren».

Folk samlet seg tidlig på Frps valgvake på Hotel Bristol i Oslo mandag. Foto: Jørn H. Skjærpe

Ifølge beregninger gjort av Poll of polls, som viser snittet på de seneste meningsmålingene, lå Frp an til å få 21 prosent av stemmene før de foreløpige tallene altså ble sluppet klokken 21 mandag kveld.

